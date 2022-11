Need for Speed Unbound fa partnership con Balmain

Rivelata la partnership tra Need for Speed Unbound e la casa di moda di lusso Balmain

EA e Criterion Games collaborano con Balmain, la storica casa di moda parigina, per rilasciare le esclusive calzature Need for Speed™ Unbound x Balmain per il mondo reale e contenuti di gioco su misura per il gioco quando verrà rilasciato il 2 dicembre. La collaborazione per portare lo stile di lusso di Balmain in Need for Speed Unbound si basa sui temi principali del gioco: rappresentazione, inclusività e libertà di espressione.

La collaborazione Need for Speed Unbound x Balmain porta nella capsule collection di calzature una nuova e speciale versione delle B-IT Slider della casa di moda del mondo reale, con un'edizione molto limitata di 100 paia del nuovo design disponibil su Balmain.com dal 14 dicembre. I due partner hanno anche collaborato per introdurre la rivale di gioco Eleonore, che può essere vista indossare uno speciale abito disegnato da Balmain, della collezione Autunno 2022, quando non sta sfrecciando per Lakeshore con stile all'interno di una supercar unica nel suo genere rivestita di Balmain. I giocatori possono anche collezionare quattro capi di abbigliamento Balmain, tra cui una giacca, dei jeans e delle B-IT Slider.

Need for Speed Unbound mette i giocatori di tutto il mondo alla guida della loro fantasia di corse su strada, mentre superano in astuzia i poliziotti e dimostrano di avere le carte in regola per vincere The Grand, l'ultima sfida di corse su strada di Lakeshore. Il gioco presenta un nuovissimo stile visivo unico che fonde elementi di street art con le auto più realistiche della storia del franchise.