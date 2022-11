The Sims dà il via alla campagna Spark Something

EA e Maxis hanno annunciato oggi Spark Something per The Sims, un messaggio d'amore al potenziale creativo e all'impegno costante dei creatori per il franchise.

La creatività è un valore fondamentale di The Sims da oltre 22 anni e il team ritiene che la scoperta sia il motore dell'innovazione e della community. Spark Something prenderà vita con Pass the Spark, un cortometraggio che presenta un incredibile cast di creatori che usano The Sims per accendere la loro creatività, tra cui:

Anitta, pop star mondiale e la prima artista brasiliana a vincere un MTV Video Music Award,

Alok, scrittore e performer che sfida il binomio di genere,

Magnet, creativa queer che realizza torte vivaci con elementi floreali giocosi; e

Bob’s Dance Shop, un gruppo di intrattenimento che combina danza, musica e moda per diffondere la gioia e incoraggiare l'espressione di sé.

Pass the Spark segue l'iconico Plumbob verde di The Sims mentre viene reimmaginato e viaggia di creatore in creatore, accendendo una scintilla di ispirazione che trasforma e ispira l'arte, l'autentica espressione personale e il mondo che ci circonda.

Per vedere il cortometraggio Pass the Spark visita: https://youtu.be/qd5lzbBPPbg