LA COLONNA SONORA DI NEED FOR SPEED UNBOUND CON I TALENTI DELL'HIP-HOP

ESPRIMITI LIBERAMENTE CON LA COLONNA SONORA DI NEED FOR SPEED UNBOUND CON A$AP ROCKY E I TALENTI DELL'HIP-HOP MONDIALEUna colonna sonora che sfida i generi, con brani di artisti globali all'avanguardia e brani originali creati dal produttore francese di elettronica e hip-hop Brodinski.È ora di accendere i motori e alzare i bassi. Electronic Arts e Criterion Games hanno annunciato la colonna sonora unica nel suo genere di Need for Speed™ Unbound, in uscita in tutto il mondo il 2 dicembre. Costruita per far scalpore in qualsiasi gara di strada, la colonna sonora di Need for Speed Unbound presenta artisti globali all'avanguardia provenienti dal mondo della musica elettronica e dell'hip-hop. Con una serie di talenti mondiali, come A$AP Rocky, Brodinski, SCH, Lous and the Yakuza, Alina Pash, Slikback, Villano Antillano, The Synaptik, COUCOU CHLOE, Balming Tiger and Shirin David, l'ampia lista di tracce offre ai giocatori di tutto il mondo la possibilità di scoprire nuovi artisti mentre sfrecciano per le strade di Lakeshore. Per la prima volta in Need for Speed, i giocatori possono anche personalizzare le loro auto con le decalcomanie di una selezione di artisti musicali presenti nella colonna sonora.L'artista, imprenditore, attore e icona della moda pluri-hyphenated A$AP Rocky e la sua agenzia creativa AWGE hanno presentato in anteprima il suo nuovo brano "Sh*ttin' Me" nel reveal trailer di Need for Speed Unbound e sarà un brano in licenza esclusiva nel gioco. Il video musicale di "Sh*ttin' Me" di A$AP Rocky debutterà venerdì 2 dicembre. La colonna sonora contiene brani di artisti AWGE, tra cui Kelvin Krash, Slowthai, Smooky MarGielaa, Thoto e ICYTWAT, oltre ai beniamini della A$AP Mob, A$AP Ant e A$AP Ferg. A$AP Rocky appare nel gioco come leader degli Eventi Takeover, una nuova modalità di guida di precisione rigiocabile che riunisce la community per conquistare parti della città e celebrare la guida con stile rispetto alla velocità pura.Quando i giocatori non sono in sintonia con gli artisti emergenti, possono immergersi nell'originale colonna sonora che mescola i generi, composta da Brodinski, produttore francese di elettronica e hip-hop e fondatore dell'etichetta electro francese Bromance Records. Brodinski ha instaurato uno stretto rapporto con la comunità rap underground di Atlanta e ha dedicato la sua carriera al mentoring e alla promozione dei giovani rapper di talento della regione. Le sue collaborazioni con Tohji, JMK$ e Peewee Longway sono presenti anche nella colonna sonora di Need for Speed Unbound. È possibile ascoltare la colonna sonora originale di Brodinski su Spotify a partire dal 2 dicembre.La colonna sonora ufficiale su licenza di Need for Speed Unbound contiene:

Need for Speed Unbound mette i giocatori di tutto il mondo alla guida della loro fantasia di corse su strada, mentre superano in astuzia i poliziotti e dimostrano di avere le carte in regola per vincere The Grand, l'ultima sfida di corse su strada di Lakeshore. Il gioco presenta un nuovissimo stile visivo unico che fonde elementi di street art con le auto più realistiche della storia del franchise.Need for Speed Unbound Palace Edition è disponibile per il pre-ordine su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite l'app EA, Origin, Steam ed Epic Game Store al prezzo di 79,99 euro. La Palace Edition offrirà ai giocatori tre giorni di accesso anticipato a Need for Speed Unbound a partire dal 29 novembre.Need for Speed Unbound Standard Edition sarà lanciato il 2 dicembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite l'app EA, Origin, Steam ed Epic Game Store al prezzo di 69,99 euro.

