Turtle Beach Atom Controller è disponibile

Turtle Beach annuncia oggi che il Turtle Beach AtomController, ultima aggiunta al portfolio di prodotti pensati per il mobile gaming dell’azienda, è finalmente disponibile. Il versatile design modulare e i morsetti per smartphone regolabili e caricati a molla di Atom si adattano a quasi tutti gli smartphone Android 8.0+ presenti sul mercato, senza bisogno di rimuovere eventuali cover del telefono. I due moduli Atomutilizzano il collegamento wireless proprietario di Turtle Beach a 2,4 GHz per rimanere connessi l'uno all'altro durante il gioco, mentre il Bluetooth a bassa latenza garantisce una connessione affidabile e priva di lag con gli smartphone Android durante il cloud gaming su Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link e altro ancora.







L’esclusivo Atom Controller progettato per Xbox è da oggi disponibile in versione Black and Yellow e dispone del tasto Xbox Guide oltre a un mese di abbonamento gratuito all’Xbox GamePass. L’Atom Controller è inoltre disponibile in Black and Teal e in Red. Tutte e tre le versioni sono disponibili su www.turtlebeach.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 99,99 €.

“Il gioco mobile rappresenta una fetta sempre più ampia del mondo del gaming e il nostro Atom Controller consente ai giocatori mobile di divertirsi con i loro giochi preferiti grazie ad un accessorio facilmente trasportabile, ad impugnature dotate di un feeling unico, e a tante altre caratteristiche ideali per il gaming in mobilità", ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. “Oltre all'esclusivo design, le impugnature ergonomiche di Atom sono più spesse e robuste di quelle attualmente presenti sul mercato, garantendo un maggiore comfort durante il gioco e un'ottima sensazione generale in mano, in modo da potersi concentrare sulle vittorie da raggiungere".

L'Atom Controller è dotato di comandi in stile console, che offrono una sensazione di familiarità ai giocatori mobili, e la forma ergonomica dell'impugnatura mantiene le mani in una posizione rilassante e comode per molte ore. L'affidabile batteria da 20 ore richiede solo 2,5 ore per essere ricaricata al 100%, mentre l'app companion di Atom Controller consente ai giocatori di configurare ulteriori funzioni e di cercare nuovi giochi.

Di seguito la lista completa delle caratteristiche di Atom Controller:

Xbox Game Pass Ultimate Incluso: Include un mese di abbonamento gratuito a Xbox Game Pass Ultimate, dando ai giocatori l’opportunità di accedere ad un’incredibile libreria di titoli perfetti per Atom Controller.

Compatto & Confortevole: Si collega magneticamente in una forma compatta e comoda da tenere in tasca o nella borsa da trasporto inclusa. Inoltre, la forma ergonomica dell'impugnatura e i comandi in stile console offrono un'esperienza di gioco familiare anche in mobilità.

Connettività a bassa latenza: Si collega senza lag ai telefoni Android 8.0+ tramite Bluetooth a bassa latenza, mentre i due moduli indipendenti si connettono l'uno all'altro utilizzando il collegamento wireless a 2,4 GHz proprietario di Turtle Beach.

Progettato per il Cloud Gaming: Portate l'esperienza della console anche in viaggio e giocate ai giochi mobile più noti sul cloud utilizzando Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link e altro ancora.

Controlli di livello console: Dotato di stick per il pollice a grandezza naturale, D-Pad, bumper, grilletti e pulsanti ABXY, oltre a pulsanti di visualizzazione e menu per controlli precisi e reattivi su qualsiasi titolo cloud streaming. La versione progettata per Xbox è dotata anche di un pulsante Xbox Guide.

Morsetti per il telefono regolabili: L'ingegnoso design modulare del controller è dotato di morsetti integrati per il telefono con una gamma di profondità compresa tra 67 e 92 mm, che si adattano perfettamente a smartphone Android di qualsiasi dimensione anche se dotati di cover o custodia.

Giocate di più, ricaricate di meno: Ogni modulo del controller è alimentato dalla propria batteria, che garantisce un'autonomia totale di 20 ore con una singola carica. La ricarica avviene in sole 2,5 ore con il cavo USB-C in dotazione.

Design ergonomico: La forma ergonomica e i comandi "console-style" consentono di tenere le mani a proprio agio durante lunghe sessioni di gioco.

Atom Companion App: Scaricate dal Play Store l'app companion di Atom Controller, di prossima uscita, per configurare ulteriori funzioni, scoprire nuovi giochi e aggiornare il firmware.

