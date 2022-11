Team Battle arriva su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL

La nuova modalità introduce duelli a squadre 3v3 e 5v5



Konami annuncia l’arrivo di un nuovo update per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Disponibile ora, l’aggiornamento porta numerose migliorie e novità, tra cui la nuova modalità Team Battle.In Team Battle, i Duellanti potranno mettersi alla prova in incontri 3v3 o 5v5. Ogni Duellante si scontrerà con un giocatore della squadra avversaria, la squadra con il maggior numero di vittorie alla fine dei Duelli sarà la vincitrice. Unitevi ai vostri amici e dimostrate le abilità della vostra squadra sfidando i Duellanti migliori al mondo!Per prepararsi al meglio a Team Battle, i Duellanti possono ora migliorare i propri Deck acquistando carte dal nuovo Battle Trajectory Selection Pack. Questo pack contiene numerose nuove carte dal notevole potenziale e alcuni tra i più importanti Mostri Pendulum, dagli archetipi “Artistamico Scimmiatastiera” e “Drago Occhi Diversi”. Battle Trajectory introduce in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL anche l’archetipo “Mamonaka i Vaylantz Uniti”, basato sulla manipolazione della posizione delle carte degli avversari.I Duellanti, infine, potranno ora acquisire il nuovo Protettore Mamonaka i Vaylantz Uniti e l’Icona Visas Starfrost. Entrambi disponibili ora nello shop in-game, con il nuovo oggetto Deck Slot.Collezionate più di 10.000 carte ripercorrendo oltre due decadi di storia del Duello e costruite i vostri Deck personali. Prendete parte in prima persona o siate spettatori di entusiasmanti Duelli, magistralmente renderizzati in 4K, con animazioni strabilianti e una colonna sonora mozzafiato.Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile gratuitamente per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età.

