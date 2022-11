NCSoft annuncia Project LLL

Project LLL è uno sparatutto in terza persona open world in sviluppo per console e PC.



NCSoft sta lavorando per fare in modo che Project LLL offra diversi modi di giocare in una mappa che avrà una dimensione stimata di oltre 30 km quadrati.



Gli autori hanno dichiarato che le fonti di ispirazione per Project LLL sono stati film come Dune, Blade Runner, Total Recall, ecc. Pubblicato anche un primo teaser trailer con brevi sequenze di gameplay.

Il lancio di Project LLL è previsto nel corso del 2024 su PC e console.



