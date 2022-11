Dragonflight - il 15 novembre il livestream della patch pre-espansione

Mentre i campioni di Azeroth continuano i preparativi per avventurarsi nelle Isole del Drago quando Dragonflight verrà lanciato il29 novembre, la prossima fase della patch di pre-espansione sarà il 16 novembre!

Per accoglierla nel migliore dei modi, a partire dalle 18:00 del 15 novembre, sulcanale Twitch di Warcrafte sul canale YouTube di Warcraft ci sarà la livestream pre-patch in cui la produttrice esecutiva di World of Warcraft Holly Longdale si unirà agli sviluppatori di Dragonflight per celebrare la seconda fase della patch di pre-espansione, l'inizio degli eventi di gioco di Tempest Unleashed e l'evocatore di Dracthyr che diventerà giocabile per coloro che hanno preacquistato Dragonflight, la nuova combinazione di razza e classe draconica di Warcraft.

Inoltre, debutterà il filmato ufficiale di lancio di Dragonflight in diretta streaming, dove il principale designer della narrazione cinematografica Terran Gregory e la regista Anna Morgan condurranno gli spettatori attraverso un'esperienza che sorvola in alta definizione le Isole del Drago.

Per ulteriori informazioni su Dragonflight, visitate il sito web di World of Warcraft.

Altre News per: dragonflightnovembrelivestreamdellapatchespansione