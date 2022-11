Singles Day: tutte le promozioni firmate Teufel

in occasione del Singles Day - la giornata mondiale dello shopping online dedicata ai single, nata in Cina nel 1993 e festeggiata l’11 novembre – Teufel propone i suoi prodotti più iconici a prezzi vantaggiosi, anticipando le offerte del Black Friday. Un’occasione perfetta per acquistare una nuova soundbar, cuffie, speaker, radio o un sistema home-cinema completo.

REAL BLUE NC

Con il loro design fresco e moderno, la grande comodità di utilizzo e la batteria di lunga durata (oltre 55 ore), le cuffie over-ear REAL BLUE NC ad archetto con cancellazione attiva del rumore sono perfette per spostarsi in città, ma anche a casa per vedere un film, giocare con la propria console preferita o per lavorare. La modalità trasparenza attivabile con un semplice tocco permette di ascoltare in maniera amplificata i suoni circostanti (come gli annunci in aeroporto o in stazione). Attraverso l’app di Teufel è possibile controllare la carica della batteria e eventuali aggiornamenti software, impostare la cancellazione del rumore o lo spegnimento automatico, giocare con l’equalizzatore o attivare l’opzione ShareMe, per condividere la musica con altre cuffie Teufel compatibili o collegare due smartphone a una cuffia.

Prezzo consigliato: 229,99€

Prezzo scontato Singles’ Day: 129,99 € (-43% off)

ULTIMA 40

Grande, potente, completa anche senza subwoofer: ULTIMA 40 è la leggenda di casa Teufel. Questa coppia di diffusori HiFi da pavimento è da sempre sinonimo di un ottimo rapporto tra prezzo e qualità del suono per spazi fino a 35 m².

Integra tecnologie di classe superiore, come i phase plug e wave guide nel tweeter o il sistema a 3 vie con due woofer in fibra di vetro ad alta potenza, e garantisce un suono sempre nitido e bilanciato in qualsiasi frequenza. Questo lo rende adatto ogni genere musicale, ma anche a riprodurre l'audio dei videogiochi e i dialoghi in TV con incredibile precisione.

Prezzo consigliato: 499,99€

Prezzo scontato Singles’ Day: 299,99 € (-40% off)

RADIO 3SIXTY

RADIO 3SIXTY è la smart radio compatta e potente che unisce tecnologia all’avanguardia a un design vintage ed essenziale. Le connessioni sono praticamente infinite: accesso a più di 1000 stazioni radio con DAB+, Internet Radio e FM, Bluetooth, ingresso stereo analogico AUX e USB-playback (anche con funzione ricarica), per una capacità di riprodurre musica praticamente da ogni sorgente e la possibilità di memorizzare fino a 60 canali streaming preferiti. Questo piccolo radio speaker, inoltre, offre una qualità audio impressionante grazie al sub-woofer down-fire da 90m e alla tecnologia Teufel Dynamore, che garantisce una spazialità sonora molto ampia.

Prezzo consigliato: 349,99 €

Prezzo scontato Singles’ Day: 249,99 € (-28% off)

CINEBAR ONE +

Le offerte di Teufel riguardano ogni categoria: la proposta per le soundbar è CINEBAR ONE + , una soluzione ultracompatta e versatile dal suono cristallino. CINEBAR ONE + si distingue grazie ai quattro driver ad alte prestazioni e amplificatori di potenza di classe D, che offrono una migliore intelligibilità del parlato anche volumi elevati, e alla Tecnologia Dynamore® Ultra, con diffusore laterale per un surround virtuale, diffusore frontale e bass reflex per bassi potenti e profondi. Il subwoofer wireless controllabile enfatizza ancora di più i bassi, redendo questo set perfetto per gli amanti del cinema e dei videogiochi. Completa le caratteristiche il Bluetooth 4.0 con aptX® per uno streaming musicale senza fili e in qualità CD.

Prezzo consigliato: 399,99 €

Prezzo scontato Singles’ Day: 299,99 € (-25% off)

Tutti questi prodotti e molti altri sono disponibili in sconto sul webshop Teufel, alla pagina dedicata alle offerte del Singles’ Day.

