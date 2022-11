Le proposte di Trust per festeggiare il Singles Day

Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, festeggia l’11 novembre il Singles Day. Una giornata dedicata allo shopping online, che anticipa di qualche settimana le offerte del Black Friday e un’occasione per celebrare tutti i single, indipendenti e liberi. La cifra 1, non a caso, è un chiaro riferimento ad un singolo individuo! Perché quindi non farsi un regalo per gratificarsi un po’?





Per celebrare questo momento Trust suggerisce dei device dall’accoppiata vincente!

Gli inseparabili – una combo da gioco GXT 845 TURAL

Essenziale, utile e ad un prezzo competitivo questo set da gioco è composto da tastiera e mouse







Gli indispensabili per lo streaming – microfono Onyx e Zamak Headset

Microfono con braccio GXT 255+ Onyx

Una soluzione plug&play per lo streaming professionale con pattern di registrazione a cardioide, che attenua i rumori di sottofondo, monitoraggio a latenza zero, per ascoltare la registrazione in tempo reale e asta flessibile in alluminio, per minimizzare le vibrazioniPrezzo di listino: 199,99 euro

GXT414 ZAMAK PREMIUM HEADSET

Confortevoli cuffie over-ear di alta fascia, progettate per tutte le piattaforme, per ascoltare un suono eccezionale con robusti componenti in metallo per una finitura di alta qualità. Prezzo di listino:74,99 euro





Per i più tradizionalisti – tastiera Callaz e mouse Redex





GXT834 CALLAZ TKL

Una tastiera compatta tastiera gaming TKL, con switch meccanici e illuminazione onda arcobaleno e Outemu rapidi e sensibilissimi, perfetta per liberare spazio per altre periferiche. Prezzo di listino: 49,99 euro





GXT981 REDEX GAMING MOUSE

Uno tra gli ultimi mouse presentati da Trust durante l’anno è wireless e offre DPI regolabili e 50 ore di durata della batteria e robusti tasti meccanici Kailh in grado di sopportare fino a 80 milioni di clic. Prezzo di listino: 29,99

Disponibilità e prezzi

I prodotti elencati sono disponibili in Italia non solo sul webshop Amazon di Trust, ma anche presso i migliori rivenditori fisici e online.





