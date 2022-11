STEELRISING: IL NUOVO DLC I SEGRETI DI CAGLIOSTRO È DISPONIBILE

Spiders e NACON sono lieti di annunciare che il nuovo DLC "I segreti di Cagliostro" di Steelrising è ora disponibile su PC (Steam, GOG ed Epic), Xbox Series X|S e PlayStation®5.

Il DLC offre ai giocatori un nuovo livello di gioco e nuovi contenuti:

Il livello dell'ospedale Saint Louis

1 missione principale

5 armi

1 boss

Diversi nuovi nemici e variazioni di quelli esistenti

2 nuovi personaggi

Missioni secondarie che a rivisitare determinati livelli

Scoprite il trailer di lancio del DLC "I segreti di Cagliostro”

L'accesso all'espansione "I segreti di Cagliostro" è subordinato all'avanzamento della storia principale. I giocatori dovranno aver completato almeno il livello "Bastiglia" per accedere al nuovo contenuto.

Questa nuova missione li condurrà attraverso una storia sinistra che coinvolge un misterioso agente del re, il Conte Cagliostro. Non torneranno indenni dall'esplorazione dell'Ospedale Saint Louis, i cui segreti sono stati celati da Luigi XVI.

Nel corso di questa inquietante avventura, in cui dovranno sventare i macchinari ipnotici di Cagliostro, i giocatori incontreranno nuovi nemici e sbloccheranno nuove armi e costumi. La sfida consiste nello scoprire la terribile alchimia che governa gli automi del Re.

Acclamato dalla stampa e dai giocatori, Steelrising immerge i giocatori in una Parigi alternativa del 1789, dove la Rivoluzione Francese è giunta a un punto morto: la rivolta del popolo è severamente repressa da un esercito di automi, schierati per ordine del Re. Potente e crudele, questo esercito non risparmia nessuno e punisce violentemente i ribelli. Parigi viene messa a ferro e fuoco: uomini, donne e bambini vengono sistematicamente massacrati.

Aegis, l'automa capolavoro dell'ingegnere Vaucanson e guardia del corpo della Regina, deve salvare la Rivoluzione Francese in questo impegnativo gioco di ruolo d'azione con focus sul combattimento.

Il DLC “I segreti di Cagliostro” è disponibile su PC, PlayStation®5 e Xbox Series X|S e su GeForce Now.

