Dimagrire aumentando il metabolismo : perdere peso in modo sano

Il metabolismo è il processo che il corpo utilizza per scomporre cibo e sostanze nutritive in energia per supportare diverse funzioni. Con un metabolismo più veloce, le calorie vengono bruciate più in fretta rispetto a un metabolismo più lento e inoltre, con l'età, il metabolismo di una persona rallenta naturalmente.



Molte persone affrontano l'eccesso di peso nella loro vita e sanno quanto sia difficile perdere peso in modo sano.



Naturalmente, una dieta equilibrata e un programma di esercizio fisico sono il modo migliore per perdere peso, ma l'uso di integratori per la perdita di peso come Kilo Shape può aiutare a supportare diversi ormoni, neurotrasmettitori e risposte metaboliche.

Alcune vitamine e minerali possono aiutare a mantenere l'efficienza metabolica e, mentre gli integratori alimentari possono aiutare, i cibi integrali sono la migliore fonte di vitamine e minerali.



Le cause ei rischi delle complicanze del sovrappeso



Sebbene ci siano influenze genetiche, metaboliche e ormonali sul peso, l'obesità si verifica quando si assumono più calorie di quelle che si bruciano attraverso l'esercizio e le normali attività quotidiane. Il nostro corpo immagazzina queste calorie extra come grasso.



Essere in sovrappeso è una malattia complessa che coinvolge una quantità eccessiva di grasso addominale. L'obesità non è solo un problema estetico è un problema medico che aumenta il rischio di altre malattie e problemi di salute, come malattie cardiache, diabete, ipertensione e alcuni tipi di cancro.



Perché è utile assumere integratori alimentari?

In qualsiasi momento, il corpo ha centinaia di reazioni e processi metabolici in corso. Gli integratori alimentari per il dimagrimento favoriscono i meccanismi di ossidazione (combustione) dei grassi, il mantenimento dei livelli energetici e il corretto utilizzo del grasso corporeo come fonte di energia.



Diversi meccanismi possono essere influenzati nella scelta dell'integratore dimagrante più adatto.



Ogni integratore alimentare infatti fornisce effetti specifici ed è importante scegliere l'integratore dimagrante più appropriato in base ai problemi che si riscontrano durante la dieta e alla voglia di dimagrire. Le opzioni sono infatti diverse a seconda se si vuol dimagrire in breve tempo, ridurre le conseguenze di un pasto ricco di grassi o bruciare più calorie ogni giorno.



Estratti di agrumi, cachi, goji, tè verde, guaranà, melissa e dragoncello aiutano essenzialmente ad aumentare il metabolismo basale. Secondo questo principio, bruciano calorie extra senza dover fare esercizio. I bruciagrassi migliorano anche la concentrazione.



Gli integratori alimentari per la perdita di peso però non sono sufficienti da soli. È essenziale che siano associati a una dieta sana ed è necessaria anche una regolare attività fisica.



Affinché gli integratori alimentari dimagranti siano pienamente efficaci, è necessario:



mangiare frutta e verdura ad ogni pasto,

prediligere pani integrali e cibi ricchi di amido,

prediligere proteine magre vegetali e animali,

mangiare ogni giorno acidi grassi essenziali come pesce grasso e olio vegetale,

bere almeno 1,5 litri di acqua ogni giorno,

praticare regolarmente esercizi fisici per almeno 30 minuti ogni giorno,

evitare di mangiare piatti e cibi industriali,

limitare l'alcol,

limitare il consumo di prodotti dolci e zucchero,

mangiare tre pasti principali al giorno,

Evitare di fare spuntini tra i pasti.

