Dal 22 al 25 novembre Amazon apre la Black Friday Gallery

La Black Friday Gallery è un esclusivo spazio pop-up nel cuore di Milano per celebrare il Black Friday e vivere la magia della stagione natalizia.







Dal 22 al 25 novembre, alla Rimessa dei Fiori di via San Carpoforo a Milano, prenderà vita un progetto unico che accompagnerà i clienti in un viaggio magico alla scoperta ditante idee regalo per il Black Friday e il Natale 2022.





La Black Friday Gallery ospiterà, per la prima volta a Milano, l’opera Reliquia dello scultore Jago per celebrare il Made in Italy.





In diretta dalla Black Friday Gallery le live Twitch dei popolari streamer il Masseo, Riccardo Dose, Antonella Arpa - in arte Himorta - e Diego Naska con la partecipazione speciale di ERNIA e Cristina D’Avena.



Martedì 22 novembre, presso La Rimessa dei Fiori di Milano, nel cuore di Brera, Amazon aprirà le porte della Black Friday Gallery, un esclusivo spazio pop-up che, per quattro giorni, permetterà ai visitatori di immergersi in un’atmosfera unica e di scoprire tante idee regalo per il loro shopping di Black Friday.

Per questa occasione speciale, gli spazi di via San Carpoforo si trasformeranno in un percorso che rievoca l’universo onirico della creatività e che, attraverso diversi ambienti tematici, valorizza i tratti distintivi dell’offerta di Amazon.it. Varcata la soglia, i visitatori inizieranno a sognare attraversando un lungo tunnel immersivo che, grazie adun’esposizione di prodotti disponibili su Amazon.it divisi per fasce di prezzo e ad una serie di stanze tematiche che si apriranno sui lati, ispirerà la loro creatività in vista dello shopping natalizio. Ogni prodotto sarà accompagnato da un QR code che i visitatori potranno scansionare per scoprire tutte le informazioni direttamente su Amazon.it.Stanza d’artista: questo ambiente è creato per celebrare l’estro italiano e il Made in Italy attraverso l’opera di un artista d’eccezione: lo scultore Jago. Al centro di uno spazio immersivo e semibuio, l’opera “Reliquia” di Jago rappresenta la perfetta metafora di una storia di saperi manuali che si tramandano nel tempo, sopravvivendo all’oblio. Una mano generatrice che incarna l’abilità degli artigiani e dei produttori nostrani, custodi di valori e antiche tradizioni. Per la prima volta l’opera sarà esposta al pubblico posizionata in verticale su una base rotante, illuminata da una luce in movimento che ne proietterà l’ombra ricreando un suggestivo effetto meridiana.Scenari italiani: questa stanza è dedicata all’impegno di Amazon per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Un setting suggestivo che propone una selezione di prodotti disponibili all’interno della vetrina Made in Italy di Amazon.it, lanciata nel 2015 e che attualmente ospita oltre 1 milione di prodotti delle eccellenze italiane, realizzati da più di 4.500 artigiani e PMI e disponibili nei negozi online di Amazon in Europa, negli Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti.Il cielo in una stanza: uno spazio onirico dove trovano posto le iniziative che raccontano l’impegno di Amazon a supporto della comunità. Inquadrando i QR Code posizionati all’interno dell’ambiente, i visitatori potranno scoprire tutti i dettagli di Un click per la Scuola e del progetto Delivering Smiles, cogliendo così l’opportunità per dare il proprio prezioso supporto alle scuole italiane, a Save the Children e ad UNICEF.Green room: il cuore verde della Black Friday Gallery è dedicato alla sostenibilità, da sempre un focus importante per Amazon che, in questo contesto, racconta la vetrina Climate Pledge Friendly, ideata per aiutare i clienti nelle scelte d'acquisto più sostenibili, ed espone alcuni degli oltre 100.000 prodotti certificati Climate Pledge Friendly disponibili per i clienti Amazon in Europa.

Piazza Amazon: in un crescendo di coinvolgimento, i visitatori si troveranno immersi in un’atmosfera di festa, dove i ricordi dell’infanzia prenderanno forma. Questa combinazione di colori, suoni e prodotti, resa ancor più suggestiva dalle luminarie della storica azienda pugliese De Cagna e da una vera giostra, segnerà l’ultima tappa del viaggio all’interno della Black Friday Gallery e l’inizio ufficiale della stagione natalizia 2022. Nella Piazza Amazon, i visitatori potranno anche scoprire la Top 10 dei giocattoli di Natale di Amazon.







Le dirette su Twitch

In diretta dalla Black Friday Gallery ci saranno i popolari streamer ilMasseo, Riccardo Dose, Antonella Arpa - in arte Himorta - e Diego Naska che si racconteranno, sui rispettivi canali Twitch, attraverso alcuni prodotti che hanno per loro un valore speciale perché legati a ricordi, momenti particolari della propria vita e a progetti importanti. Ospite de ilMasseo sarà Matteo Professione, in arte ERNIA, che racconterà Io non ho paura, il suo quarto album in studio in uscita il 18 novembre. Ospite di Diego Naska sarà Cristina D’Avena che, per celebrare i 40 anni di carriera, pubblicherà

il 25 novembre 40 – Il sogno continua, un cofanetto ricco di duetti, inediti e rarità. Ecco la scaletta delle live Twitch: • Martedì 22 novembre – Riccardo Dose www.twitch.tv/canale_zero

• Mercoledì 23 novembre – Antonella Arpa, in arte Himorta www.twitch.tv/himorta

• Giovedì 24 novembre – Naska ospita Cristina D’Avena www.twitch.tv/diegonaska

• Venerdì 25 novembre – ilMasseo ospita ERNIA www.twitch.tv/ilmasseo

La Black Friday Gallery di Amazon sarà aperta al pubblico il 22 novembre dalle 14.00 alle 20.00 e dal 23 al 25 novembre dalle 10.00 alle 20.00. Ingresso gratuito.

Tutte le info sono disponibili su www.amazon.it/bfgallery

La Settimana del Black Friday di Amazon inizierà il 18 novembre su www.amazon.it/blackfriday e durerà fino al 28 novembre, con offerte in tutte le categorie di prodotti.

