Consigli per prendersi cura della propria pelle in inverno

Nella stagione fredda, la pelle non va in letargo. Che ci sia vento o nevichi, il freddo, le variazioni di temperatura e persino lo sfregamento di maglioni pesanti sulla pelle la indeboliscono. Di seguito alcuni consigli per proteggere la pelle in inverno e sentirsi bene con se stessi, anche a -10°C.



La pelle in inverno

Pensiamo spesso a prenderci cura della nostra pelle e ad adottare i rimedi giusti per proteggerci dal sole durante l'estate. In inverno, invece, si tende a trascurarla, dimenticando che il freddo e l'umidità la mettono a dura prova.



Il freddo attacca la pelle aggredendo il suo film idrolipidico. Composta principalmente da sudore, sebo e acqua, questa pellicola, che ricopre l'intera superficie della pelle, la protegge come uno scudo contro le aggressioni esterne. È grazie a esso che la pelle mantiene elasticità e idratazione.



In inverno, sotto l'effetto del freddo, la circolazione sanguigna sulla superficie della pelle rallenta, portando ad una riduzione della produzione di sebo da parte dei tessuti cutanei: la pelle si secca. Un fenomeno accentuato dalle differenze di temperatura tra una casa riscaldata e un'uscita nell'aria invernale.



Di fronte al freddo e al vento, la pelle diventa secca, pruriginosa e tesa. Di fronte a questa reazione, semplici abitudini adattate al proprio tipo di pelle la aiuteranno a superare la stagione invernale senza danni.



Come proteggere la pelle in inverno



Prendiamoci cura della vostra pelle in inverno: cure adatte alla pelle da adottare quotidianamente. Rituali e abitudini da mettere in atto per coccolare il corpo e il viso.

Cura del viso

La pelle non pulita è una pelle che non respira più perché i suoi pori sono ostruiti: fuori questione saltare quindi la rimozione del trucco e la pulizia del viso in inverno. A seconda delle preferenze, possiamo optare per uno struccante bifasico, acqua micellare o sapone supergrasso.



In inverno, potrebbe essere necessario cambiare la crema idratante. Mentre le formule leggere sono più adatte per l'estate, una formula più ricca e idratante può confortare il viso contro le condizioni invernali. Su FarmaGevi si possono trovare prodotti e utili consigli per scegliere quella più adatta alla pelle del proprio viso.



Più fine e fragile, anche la pelle delle labbra ha bisogno di essere coccolata. Un balsamo labbra idratante, da tenere in borsa e da applicare quotidianamente, è quindi fondamentale.

Cura del corpo

Ricordate inoltre di esfoliare la pelle, avendo cura di scegliere prodotti adatti che non attacchino l'epidermide. Grazie all'esfoliazione, stimoliamo il rinnovamento delle cellule della pelle, che è benefico per l'epidermide.



L'attrito con gli indumenti secca la pelle del corpo: ricordiamoci di idratarla regolarmente. Possiamo optare per balsami per il corpo o latti idratanti e restitutivi dei lipidi.



Infine, su alcune zone ruvide o sensibili, possiamo applicare oli e burri vegetali, come l'olio di argan, l'olio di cocco o anche il burro di karité. L'olio di Argan, ad esempio, è rinomato per le sue proprietà nutrienti, protettive, rigeneranti e ristrutturanti. Nutriscono la pelle è quindi la rendono più elastica e morbida.



Le mani sono particolarmente sensibili alle screpolature e possono essere più fragili se lavate più volte durante la giornata. Per compensare questo effetto "stripping", possiamo usare un sapone che riduce il rischio di seccarle. Ricordiamoci inoltre di idratarle con una crema adeguata prima di uscire e la sera prima di coricarci.

Alimentazione

In inverno è fondamentale idratare e nutrire la pelle. Se i trattamenti cosmetici sono alleati privilegiati, non dobbiamo dimenticare che il segreto per una pelle sana è anche nei cibi. Per una pelle sana, scegliamo frutta e verdura ricche di antiossidanti: ci aiuteranno a combattere i radicali liberi, una delle cause dell'invecchiamento cutaneo.



Acqua da bere: durante la stagione invernale le bevande calde sono particolarmente piacevoli perché confortanti. Pur garantendo l'idratazione, consentono di riscaldarsi più rapidamente. Tuttavia, evitiamo l'eccesso di alcol e caffeina, che possono disidratare il corpo.



Per le persone particolarmente sensibili al freddo, a volte è consigliabile fare delle cure al magnesio, alla vitamina D o anche allo zolfo prima o durante l'inverno: parlatene con il vostro farmacista o medico, entrambi sapranno consigliarvi.



Tutti questi trattamenti vi permetteranno di avere una pelle bellissima in inverno... una pelle così radiosa pronta per l'inizio dell'estate.



Altre News per: consigliprendersicuradellapropriapelleinverno