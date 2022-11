BEAT SABER ARRIVA IL MUSIC PACK DI THE WEEKND

The Weeknd concluderàil suo storico After Hours Til Dawn Tour con un paio di spettacoli al SoFi Stadium alla fine del mese, ma i fan non dovranno aspettare per sperimentare la sua musica in un modo tutto nuovo. Infatti, dopo il Lizzo Music Pack,Beat Saber ha lanciato a sorpresa il The Weeknd Music Pack sulla piattaforma Meta Quest.

Trailer: https://www.youtube.com/watch? v=RTYMBW3RfDM&t=1s

The Weeknd Music Pack include 10 delle hit più famose dell'artista canadese e permette di immergersi nel mondo sonoro di The Weeknd con un ambiente personalizzato nuovo di zecca e immagini ispirate al suo stile distintivo. Il team di Beat Games coglie anche l'occasione per introdurre una nuova tecnologia di illuminazione, con oggetti mobili e laser per effetti di luce più espressivi e intricati.

Questa la tracklist completa:

Blinding Lights

Can’t Feel My Face

How Do I Make You Love Me?

I Feel It Coming (feat. Daft Punk)

Pray For Me (with Kendrick Lamar)

Sacrifice

Save Your Tears

Starboy (feat. Daft Punk)

Take My Breath

The Hills

È possibile acquistare il pacchetto completo a 12,99€ o acquistare le singole canzoni.

Dagli Imagine Dragons ai BTS, da Skrillex a Billie Eilish, dai Green Day a Lady Gaga, il pantheon musicale di Beat Saber continua a crescere, e l’arrivo di The Weeknd nell'universo VR ne è l’ennesima conferma.

Altre News per: beatsaberarrivamusicpackweeknd