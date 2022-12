Beat Saber lancia il primo mixtape rock in assoluto

Una delle cose più caratteristiche diBeat Saber è che ospita una grande varietà di generi, e oggi arriva unnuovo modo di scatenarvi in VR con il primo Mixtape Rock del gioco! Con otto brani ad alto tasso di energia a 9,17€, questo è un regalo che sarà sempre gradito.

Nirvana, Guns N' Roses, Foo Fighters, Lynyrd Skynyrd… arrivano alcuni dei piùgrandi artisti del rock classico e alternativo che abbracciano diverse epoche. La tracklist parla da sola:

Steppenwolf — Born To Be Wild

Survivor — Eye of the Tiger

KISS — I Was Made For Lovin’ You

Lynyrd Skynyrd — Free Bird

The White Stripes — Seven Nation Army

Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Guns N’ Roses — Sweet Child O’ Mine

Foo Fighters — The Pretender

The Rock Mixtape include un ambiente personalizzato che sfrutta la tecnologia di trasposizione introdotta con ilpack The Weeknd, con movimenti animati a mano. Nel livello di "Seven Nation Army", i fan più attenti noteranno diversi effetti diluce e combinazioni di colori ispirati al suo iconico video musicale. "Eye of the Tiger" è stato progettato come un livello a ostacoli in stile "FitBeat", in linea con la posizione della canzone nella cultura pop. E "Free Bird" è una maratona: con quasi nove minuti di durata, è la canzone più lunga mai pubblicata in Beat Saber, con un record di oltre 3.000 note.

Il Rock Mixtape è ora disponibile sulle piattaforme Meta Quest

Altre News per: beatsaberlanciaprimomixtaperockassoluto