Need for Speed Unbound evento Takeover con A$AP Rocky

EA e Criterion hanno pubblicato un nuovo trailer di gioco di Need for Speed Unbound che offre ai giocatori uno sguardo ravvicinato agli eventi Takeover, la nuova modalità di guida di precisione rigiocabile guidata da A$AP Rocky, e alle abilità e allo stile necessari per dominare le strade di Lakeshore City.

Con gli Eventi Takeover di NFS Unbound i giocatori dovranno affrontare enormi derapate, distruggere oggetti da collezione e dimostrare le loro abilità ai più eleganti piloti di strada di Lakeshore. I giocatori dovranno dimostrare di avere sia la velocità che lo stile per raggiungere The Grand, l'ultima sfida di corse su strada di Lakeshore.

Scoprite cosa serve per tenere il passo nel trailer di gioco di Need for Speed Unbound Takeover Event con A$AP Rocky: https://www.youtube.com/watch? v=UCMum897CFQ





Need for Speed Unbound è costruito per la nuova generazione di tecnologie e sarà caratterizzato dalla risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie quando verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 2 dicembre 2022.

