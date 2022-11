I grandi del calcio arrivano su Call of Duty: Mobile - Stagione 10: World Class

I grandi del calcio Neymar Jr., Leo Messi e Paul Pogba arrivano su Call of Duty: Mobile - Stagione 10: World Class il 10 novembre

Call of Duty: Mobile - Stagione 10: World Class offre ai giocatori l'opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass con una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Paul Pogba e Urban Tracker - Tracked, nuove armi come il fucile di precisione XPR-50 - Victory! e il fucile da cecchino LAPA SMG, i Blueprints delle armi, le Calling Cards, i Charms, i COD Points (CP) e molto altro ancora che verrà rilasciato nel corso della stagione!

Nuovi punti di interesse nel Battle Royale : la Stagione 10 porta importanti aggiornamenti al Battle Royale sotto forma di tre nuovi punti di interesse. I giocatori possono esplorare il nuovo sito di schianto della nave Atlas, combattere nell'impianto di raffinazione Atlas o mettere alla prova le loro abilità sul campo da calcio nel nuovo stadio.

Nuova mappa multigiocatore Crossroads Strike : questa grande mappa è stata recentemente mostrata in Call of Duty®: Black Ops Cold War. La mappa, ricoperta di neve, contiene il sito di un convoglio missilistico caduto in un'imboscata delle forze speciali della NATO.

Il primo operatore mitico in assoluto: il primo operatore mitico Spectre di Call of Duty: Mobile sarà disponibile in questa stagione. I giocatori possono personalizzare questo operatore con 3 diversi add-on, oltre a migliorare il colore e la raffinatezza della sua armatura.

Il trailer di lancio di Call of Duty: Mobile - Season 10: World Class è disponibile qui.

