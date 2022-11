LEGO - UN REGALO DA CREARE. UN REGALO DA DONARE.

L’INIZIATIVA #BUILDTOGIVE DEL GRUPPO LEGO REGALA IL SORRISO A DUE MILIONI DIBAMBINI

In vista delle festività, il Gruppo LEGO lanciala nuova campagna di Natale con Katy Perry e regala la possibilità di divertirsia chi ne ha bisogno. In Italia per l’occasione saranno donati più di 200.000set.



Per moltefamiglie il periodo natalizio non è facile e non tutti hanno la fortuna dipoterlo vivere gioiosamente. A Natale, il Gruppo LEGO regala la magia elo spirito delle feste alle famiglie in difficoltà con la campagna#BuildToGive, giunta ormai al suo sesto anno consecutivo. Ancheper questa stagione gli appassionati e le loro famiglie sono invitati astimolare la loro creatività per donare il sorriso a chi ne ha più bisogno:ogni costruzione realizzata dai fan, infatti, diventerà un regalo per unbambino in difficoltà.



Per prendere parte a questa iniziativa, il primopasso è realizzare un regalo originale con i mattoncini LEGO. Unavolta creato, basterà condividerlo sui social media o su LEGO Life utilizzando l’hashtag #BuildToGive…ed il gioco è fatto!

Per ciascuna creazione dedicata al Natale e pubblicata entro il 31 dicembre,il Gruppo LEGO donerà un set ai piccoli più bisognosi in tutto il mondo:durante le feste infatti due milioni di bambini, tra ospedali,orfanotrofi o comunità bisognose, potranno finalmente avere la possibilitàdi divertirsi e vivere un magico periodo natalizio.



Non è importante che il regalo sia piccolo,grande, tondo o quadrato, e nemmeno che sia colorato o monocolore: ogni costruzione,ogni regalo, ogni bambino conta. Come dimostra la ricerca LEGOPlay Well, il legame all’interno delle famiglie si sviluppa anche attraversoil gioco, rendendo lo stesso ambiente familiare più tranquillo efelice. Qualeoccasione migliore per giocare tutti insieme? Partecipare è molto semplice:crea, costruisci e condividi!

Dalla nascita dell’iniziativa#BuildToGive dal 2016 ad oggi, sono stati donati più di 4.5 milioni diset LEGO. Quest’anno il Gruppo raggiungerà la quota di 2 milioni di donazioni,la più grande dall’inizio del progetto. In Italia, l’iniziativa presente dal 2018, prevede per quest’announa donazione da parte del Gruppo LEGO di oltre 236.000 set. L’attività vedràcome main partner Fondazione ABIO Italia Onlus per il bambino in ospedale cheaiuta i più piccoli a superare l’impatto con l’ospedale attraverso il gioco,l’ascolto, il sorriso e ambienti a misura di bambino.

“Il Gruppo LEGO conosce benel'importanza del divertimento in famiglia come momento di condivisione e unionetra grandi e piccini” - afferma Marco Capone, GeneralManager LEGO Italia – “Se poi attraverso il gioco si aiuta a donare ilsorriso a chi ne ha più bisogno allora la gioia è raddoppiata! Con l’iniziativaBuild to Give, presente in Italia dal 2018, siamo felici di sostenere,attraverso associazioni, tra le quali il nostro main partner locale Fondazione ABIOItalia Onlus, tanti bambini in difficoltà in modo che possano trascorrere inmodo più sereno le feste nel segno della solidarietà e dell’amicizia”.





Ma le sorprese natalizie non sono finite: ilprogetto #BuildToGive fa infatti parte della campagna natalizia ‘Build aPlayful Holiday’, in cui saranno protagonisti i bambini e un’ Ambassadormolto speciale: la cantante Katy Perry. Al centro della campagna, unfilm la cui direzione creativa è stata affidata ai bambini stessi che hannocostruito, smontato e ricostruito tutto ciò che racconta le loro festivitànatalizie e cosa significhino per loro. Invece delle classiche immagininatalizie, ricche di decorazioni, hanno preferito progettare e realizzare un simpaticoveicolo che li aiutasse a consegnare i regali, rendendo tutti felici.



