Gli eroi di Avatar saranno i Prossimi Epic Crossover di Brawlhalla

Toph, Epic Crossover per Kor, è nata cieca e cresciuta imparando come adattarsi e prosperare. Come potente Dominatore della Terra, è testarda, disinibita, estremamente sicura di sé e adora dire e fare tutto quello che vuole. Non sopporta con quelli che le dicono cosa deve fare, ma è felicissima di comandare gli altri a bacchetta. Abituata ad essere sottovalutata, usa l’errore a suo vantaggio. Toph usa Guanti e Martello, e usa le sue abilità da Dominatore della Terra per aumentare il potere dei suoi attacchi.