EZIO ED EIVOR DI UBISOFT IN BRAWLHALLA

Ubisoft ha annunciato che Ezio, il leggendario Maestro Assassino, sarà la 56° Leggenda di Brawlhalla. Con questa nuova Leggenda, l’evento Epic Crossover presenterà ulteriori contenuti dal leggendario franchise, compreso il nuovo personaggio Eivor, una nuova modalità, due nuove mappe e molto altro.

Ezio Auditore da Firenze era un nobiluomo italiano rinascimentale del XV secolo e il più leggendario leader della Fratellanza. Ezio è uno degli assassini più apprezzati e iconici e la sua discendenza sbarca in Brawlhalla, partecipando al Grand Tournament, usando le sue Lame Celate e la sua Mela dell’Eden per diventare una Leggenda.

Ezio è disponibile per 7200 Gold o 100 Mammoth; le skin Ezio in Revelations, Ezio con l’Armatura di Bruto e Ezio Asgardiano sono disponibili per 140 Mammoth Coin ognuno.

Guarda i sei attacchi Signature di Ezio:

Attacchi in combattimento con le Lame celate:

Attacco Laterale – Ezio estrae le sue lame da polso e squarta il suo avversario con la sua spada, poi con le sue lame da polso, che respingono l’avversario.



Attacco Neutrale – Sguaina la sua lama da polso, salta e attacca l’avversario, poi usa la spada. Che abbandona la simulazione del vetro dell’Animus.



Attacco Basso – Ezio attacca l’avversario prima di acchiapparlo e gettarlo a terra e in aria.

Attacchi in combattimento con la Mela dell’Eden:

Attacco Laterale – Ezio proietta un’immagine olografica di se stesso brandendo le lame dal suo sua Mela dell’Eden e la proiezione carica e affetta l’avversario prima che il vero Ezio arrivi e finisca l’opera.



Attacco Neutrale – Ezio proietta una griglia olografica capace di intrappolare l’avversario e di colpirlo con onde d’urto.



Attacco Basso – Salta in aria ed evoca uccelli bianchi dalla sua Mela dell’Eden mentre scende, squarta gli avversari con la sua lama da polso e gli uccelli si disperdono.

L’Epico Crossover dell’evento lancia un evento in-game che presenta Eivor, una leggendaria guerriera vichinga che si è allontanata dalla Norvegia per via di guerre interminabili e diminuzione delle risorse nel IX secolo d.C. Inoltre, la nuova modalità Bounty sarà il Brawl of the Week, nel quale i giocatori possono prendere parte a tre modalità di gioco, Rooftop Rumble, Ghost Rooftop Rumble, e Assassin’s Brawl. Inoltre, Brawlhalla presenta due nuove mappe: Florence Rooftop e Florence Terrace.

Ulteriori dettagli dell’Epico Crossover:

Eivor – Epico Crossover per Brynn – conosciuta come la ‘Baciata dal Lupo’, Eivor è la reincarnazione di Isu Odin, venerato come un dio nella mitologia Germanica e Norrena. Eivor combatte con l’Ascia di Varin e Gungnir.

L’Epico Crossover è disponibile per 300 Mammoth Coins nello store in-game, ed Eivor si sbloccherà con un acquisto. Il nuovo contenuto comprende il K.O. ispirato dalla saga, con lo schermo Desynchronization, il nuovo emote Salto della Fede e otto nuovi avatar. Tutti possono essere acquistati e saranno giocabili dopo la fine dell’evento, come le modalità di gioco e le mappe.

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un gioco di combattimenti free-to-play che coinvolge più di 80 milioni di giocatori in una lotta per la gloria nel Valhalla. Scegliendo tra più di 50 personaggi diversi, potrai cimentarti nelle modalità singolo giocatore e cooperativa, oltre a scegliere fra varie competizioni online e in locale. Brawlhalla supporta anche il gioco multipiattaforma tra i dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, PC, Mac, apparecchi iOS e Android nei quali potrai partecipare a partite personalizzate e prender parte al matchmaking online tutti assieme.

