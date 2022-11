NACON E RIG LANCIANO IL CRASHBACK

Nacon Italia presenta CrashBack, la campagna di cashback dedicata alla sua community e a tutti gli appassionati del mondo del gaming.

Dal 21 novembre al 31 dicembre 2022 gli utenti potranno acquistare una cuffia della serie RIG Pro, fare un video o una foto mentre rottamano le vecchie cuffie da gioco e caricarlo sul sito di Nacon Academy, la nuova community virtuale firmata Nacon, prendendo così parte a un’iniziativa tanto semplice quanto utile. Una volta caricato il contenuto, arriverà una email di conferma con un codice e verranno accreditate 250 gemme dal valore di 25 euro.

Una bella occasione per gli utenti di Nacon che potranno risparmiare grazie al bonus ricevuto e allo stesso tempo impegnarsi nella corretta rottamazione delle vecchie cuffie da gioco.

L’attenzione per il pianeta è una delle tematiche più urgenti e centrali del nostro tempo e ridurre l’impatto ambientale è diventata una mission imprescindibile per ogni azienda, settore tecnologico compreso. Per consolidare il suo impegno ambientale e sensibilizzare i gamers sulla corretta rottamazione dei device di gioco, Nacon Italia invita dunque la sua community a partecipare a questa challenge dal concept semplice e di facile accesso, divertente e stimolante, che premia l’impegno e la creatività della crew di Nacon Academy.

L’impegno di Nacon per la sostenibilità ambientale era già emerso con la serie di cuffie RIG Pro, che si distinguono nella produzione e nel packaging: le cuffie RIG Pro risultano particolarmente leggere perché realizzate con una percentuale di plastica molto bassa, e le confezioni presentano al loro interno un imballaggio completamente in cartone.

Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione a CrashBack visitare il sito

https://naconacademy.it/ crashback/

