SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION TORNERÀ NEL 2023

Bandai Namco Europe ha annunciato oggi un nuovo gioco nell’universo di Sword Art Online:SWORD ART ONLINE Last Recollection. Questo JRPG, che porta un nuovo punto di vista sulla storia originale di Reki Kawahara, sarà disponibile nel 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e STEAM.

Prendendo un percorso differente rispetto all’anime originale di Sword Art Online,SWORD ART ONLINE Last Recollection seguirà Kirito mentre si prepara a fronteggiare una sfida mai vista prima. Il cancello con il Dark Territory è spalancato, pronto a rilasciare tutto il suo terrore sul Regno Umano, quando un misterioso Dark Knight, chiamato Dorothy, arriva con una missione per Kirito e i suoi amici. Dovranno così combattere ancora una volta per proteggere questo mondo.

I personaggi preferiti dai giocatori sono tornati, prendendo una svolta imprevedibile dall’arco della Guerra dell’Underworld raccontato nell’anime e nella novel. Conservando il suo celebre stile JRPG e aumentando la velocità di azione,SWORD ART ONLINE Last Recollection assicurerà un coordinamento più fluido mentre si gioca con gli amici.

Guarda il trailer e preparati a sfidare il destino nell’Underworld:

https://youtu.be/44fS9s9ESUU

