Logitech G Cloud - data di uscita e prezzo

La Logitech G Cloud è una console portatile co-sviluppata con Tencent e pensata per supportare lo streaming cloud di Xbox Game Pass Ultimate e NVIDIA GeForce NOW.

Logitech G Cloud è basata su una versione custom di Android, quindi, permetterà di scaricare tutti i titoli mobile disponibili per il sistema operativo di Google.

Scheda Tecnica



Logitech G Cloud monta un pannello IPS 1080p touch da 60 Hz che supporterà i 60fps semza alcun problema.

CPU

Display



Audio



WiFi



Batteria



Dimensioni



Peso



Servizi compatibili



Qualcomm Snapdragon 720GIPS LCD Touch da 7” 1920×1080 60 HzStereo Speaker802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz12 ore di autonomia256,82 x 117,21 x 32,95 mm463 grammiXbox Cloud Gaming, GeForce Now

Logitech G Cloud sarà disponibile negli USA a partire dal 17 ottobre. Per l'Italia è previsto un rilasciata in futuro. La G Cloud vierrà venduta a 349,99 dollari, e a 299,99 per i clienti che decisero di preordinarla prima del lancio ufficiale.

