Logitech G CLOUD con supporto GeForce NOW

Questo giovedì le novità GeFroce NOW sono moltissime.Logitech G CLOUD è l’ultimissimo dispositivo portatile da gioco lanciato da Logitech ed in grado di supportare GeForce NOW. Sviluppato in collaborazione con Tencent Games, Logitech G CLOUD è un dispositivo Android con un touchscreen 1080p 16:9 da sette pollici, controlli completamente personalizzabili e supporto nativo per GeForce NOW.

Ma non è tutto: da novembre Portal with RTXsi unisce a GeForce NOW come DLC gratuito per i possessori diPortal, e da questo autunno A Plague Tale: Requiem e Warhammer 40,000: Darktidetrasmetterà anche in streaming con qualità GeForce.

Tra i titoli della settimana troviamo invece la serieTotal Warhammer di Creative Assembly, che si unsice alla libreria GeForce NOW, insieme ad altri 17 giochi che gli utenti potranno giocare in streaming su quasi tutti i loro dispositivi. Ecco l'elenco completo:





Dome Keeper (nuova release su Steam )

Terra Invicta (nuova release su Steam

(nuova release su The Legend of Heroes: Trails from Zero (nuova release su Steam ed Epic Games Store )

Kena: Bridge of Spirits (nuova release su Steam )

Brewmaster: Beer Brewing Simulator (nuova release su Steam , dal 29 settembre)

Ground Branch ( Steam )

Jagged Alliance: Rage! ( Steam )

River City Saga: Three Kingdoms ( Steam )

Weable ( Steam )

E se ciò non bastasse, i membri che hanno aderito alprogramma GeForce NOW Rewards riceveranno una ricompensa esclusiva perGenshin Impact che include 30.000 Mora per acquistare vari oggetti, tre "Mystic Enhancement Ores" per potenziare le armi e tre punti "Hero's Wit" per far salire di livello i personaggi. Per i dettagli su come scegliere le ricompense per i membri, consultate il blog Nvidia. Queste ricompense sono disponibili per un periodo di tempo limitato, in base all'ordine di accesso. Per avere la precedenza passate a un abbonamento GeForce NOW Priority o RTX 3080, così da assicurarvi di ricevere i premi prima di chiunque altro.

Infine, Genshin Impact ha rilasciato la versione 3.1, "King Deshret and the Three Magi", giusto in tempo per il secondo anniversario del gioco. L'ultimo aggiornamento - che introduce un’enorme area desertica, nuovi personaggi, eventi, regali e altro ancora - è ora disponibile in streaming giorno e notte - anche su Mac - con GeForce NOW.

Ricordiamo infine che questa settimana arriva una nuova app GeForce NOW su PC e Mac con supporto aggiuntivo per la risoluzione dello streaming.Gli utenti RTX 3080ora possono eseguire lo streaming su display 16:10 4K fino a 60 FPS, perfetto anche per chi gioca con Macbook.

L’abbonamento RTX 3080, con supporto per giochi 4K 60FPS o 1440p 120FPS su app per PC e Mac, garantisce unalatenzaridotta, server RTX 3080 dedicati ed epiche sessioni di streaming fino a otto ore.





