GTA Online - i membri di GTA+ ricevono gratis il Buckingham SuperVolito e una suite attico

Questo mese si concentra sui grandi colpi e le camere blindate e i bottini di Los Santos sono a tua completa disposizione. I membri di GTA+ ottengono benefici unici per l’evento dei Colpi di questo mese, come l'elicottero SuperVolito e la suite attico all’Eclipse Towers, oltre ad alcuni bonus per il classico GTA Online: Colpi e per The Cayo Perico Heist, e tanto altro.Buckingham SuperVolito gratisAlzati sul traffico a tappeto e sottraiti allo stress stradale con il Buckingham SuperVolito, un elicottero progettato per operazioni mediche che si è trasformato in un simbolo dell'élite cittadina, come i membri di GTA+ che possono riscattarlo gratuitamente da Elitás Travel durante questo mese.Suite attico 1 all’Eclipse Towers e cambio stile gratuitiPrendi l'ascensore fino all'ultimo piano e respira l'aria rarefatta di una delle location più in voga di West Vinewood e preparati a sfruttare i bonus di questo mese sul classico GTA Online: Colpi. I membri di GTA+ possono riscattare gratuitamente la suite attico 1 all’Eclipse Towers. Inoltre, ottieni anche un cambio di stile appartamento gratis per una delle tre suite attico all’Eclipse Towers.Proteggi la testa e il cuore con i giubbotti da lavoro e i caschi antiproiettileFai attenzione alla testa e proteggi gli organi vitali riscattando il giubbotto da lavoro e il casco antiproiettile dai negozi di vestiti della città.Nel frattempo, i membri ricevono il set con la Maglietta e il Cappello Still Slipping tie-dye gratuitamente, semplicemente entrando in GTA Online durante questo mese.Statua di pantera garantita a Cayo PericoEsaminare un complesso fortificato su un'isola tropicale e le aree circostanti, pianificare ogni minimo aspetto di un approccio ed eseguire The Cayo Perico Heist in modo perfetto è uno dei compiti più difficili a cui può aspirare un criminale di GTA Online.Per fortuna, essendo un membro di GTA+, il tuo primo tentativo di derubare Cayo Perico di ogni settimana durante l’evento dei Colpi ti garantisce di ottenere la statua di pantera in mostra nel sancta sanctorum di El Rubio.Bonus sui Colpi classiciI Colpi classici (Colpo alla Fleeca, Evasione, Irruzione ai laboratori Humane, Finanziamento stupefacente e Colpo alla Pacific Standard) forniscono tutti il 50% di GTA$ in più per i membri, mentre il costo di preparazione è dimezzato per tutto il mese di novembre.Questi benefici si sommano con gli altri bonus dei Colpi classici di questo mese, quindi tieni d'occhio il Newswire di Rockstar per altri dettagli durante il Mese dei Colpi.Bonus alla reputazione dell'Autoraduno in tutte le gare dell'Autoraduno di LSNon aver timore della linea di partenza: i membri di GTA+ ottengono il doppio della reputazione dell'Autoraduno di LS partecipando a qualsiasi gara dell'Autoraduno, compresi gli sprint, le gare clandestine e le serie di inseguimenti.Zero tariffe sulle abilità dell'Organizzazione, bonus sulle carte prepagate Shark e altro ancoraCEO e boss con GTA+ possono scegliere di mantenere un basso profilo usando Organizzazione fantasma e Corrompi le forze dell'ordine per far sparire le proprie attività dalla mappa e togliersi l'LSPD dalle calcagna. I costi per utilizzare queste abilità dal menu Interazione sono azzerati.Gli abbonati a GTA+ potranno anche acquistare carte prepagate Shark GTA+ di tutte le denominazioni (dalla Red shark alla Megalodon), che frutteranno il 15% di GTA$ in più. Saranno disponibili nelle relative schede dedicate ai Negozi nel menu di pausa su PS5 e Xbox Series X|S.Per soli 5,99 € al mese, gli abbonati a GTA+ possono riscattare i vantaggi in qualsiasi momento durante l'evento, oltre a ricevere un bonus mensile di 500.000 GTA$ depositato automaticamente sul proprio conto presso la Maze Bank dopo l'addebito del mese. Per maggiori dettagli, visita il sito di GTA+.

