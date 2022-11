GTA Online: l'evento dei Colpi

Ottieni grandi ricompense per tutto novembre in GTA Online



La Karin Sultan RS Classic rosso Torino

Una Vapid Hustler marrone schiarito con livrea Pinstriping basic

La Übermacht Sentinel Classicargento bluastro e blu racing perla

Una Albany Hermes nera e giallo racing perlaceo con livrea Fiamme fantasma

La Übermacht Cypher verde oliva con la livrea Circuito Fleeca disponibile solo per un tempo limitato

Questo novembre GTA Online celebra i criminali organizzati che osano commettere le più fantasmagoriche rapine condite di inganno mai viste in Southern San Andreas. Questa settimana porta a termine una serie di colpi su bersagli sparsi per Los Santos e Blaine County nei colpi classici e impedisci la distruzione totale per mano di un eccentrico miliardario ne Il colpo dell’Apocalisse. Fuggi senza un graffio, conta la tua parte e goditi i frutti del tuo sudore criminale durante tutto il mese.Il crimine non va mai in ferie a Los Santos, ma anzi questo mese paga gli straordinari per chi ha voglia di elaborare e portare a termine piani complessi per impadronirsi delle ricchezze custodite in città, tra cui:GTA$ e RP doppi su tutte le missioni di preparazione di tutti i colpi classici e il 50% di GTA$ e RP in più in tutte le missioni preliminari ne Il colpo dell'apocalisse per tutto il meseCompleta tutte le missioni finali dei colpi entro le prossime tre settimane per ricevere l’ingente somma di 200.000 GTA$ aggiuntiviQuesta settimana, impara le basi e rispolvera le tue abilità completando il colpo alla Fleeca per ottenere ricompense doppie fino al 9 novembre. Il 50% di GTA$ aggiuntivi per i membri di GTA+ si sommano a questo bonus, arrivando a un bonus di GTA$ tripli.Bonus dell'apocalisse aggiuntiviSolo per questa settimana, ostacolando la minaccia globale al centro del Colpo dell'apocalisse, gli operatori possono guadagnare anche il 50% di GTA$ e RP in più e ottenere la felpa Cliffford.Per rendere le cose più facili, i costi per l'allestimento di Furti di dati, Il caso Bogdan e Rischio apocalisse sono scontati del 50% e le maschere antigas usate per Il colpo dell'apocalisse sono scontate del 35%.Entrando con successo in un sottomarino e completando Il caso Bogdan questa settimana, otterrai il bomber Cliffford.Ottieni la maglietta Rockstar neraVisita Los Santos questa settimana per riscattare la rara maglietta Rockstar nera. Nel corso del mese, regaleremo altre magliette per celebrare il 25° anniversario di Grand Theft Auto, quindi torna spesso a controllare il Newswire di Rockstar per non perderti nessun dettaglio.GTA$ e RP doppi nelle gare clandestineUn vero appassionato di motori guarda la mappa di Los Santos e vede un oceano di scelte: i semafori diventano griglie di partenza, il traffico diventa un campo di piloti, le deviazioni si trasformano in scorciatoie. Che tu sia primo o ultimo, tutti i piloti ottengono GTA$ e RP doppi partecipando alle gare clandestine durante questa settimana.GTA$ e RP doppi in Velocità esplosiva (Remix)Velocità esplosiva (Remix) porta la frenetica tensione di Velocità esplosiva e la potenzia con una botta di adrenalina, veicoli armati, elementi chimici impronunciabili e ricompense doppie per tutta la settimana.Solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|SVeicolo di prova premium: Bravado BansheeA questo punto, la Bravado Banshee è praticamente sinonimo di Grand Theft Auto. Generazioni di giocatori si sono fatti le ossa sfrecciando nel traffico con la Banshee, e ora la squadra di Hao's Special Works è determinata a metterla nella corsia preferenziale.Prova a tempo HSW della settimanaDopo che Hao ti avrà fornito i pezzi migliori sul mercato, vai a tavoletta nella prova a tempo HSW della settimana, ambientata tra East Vinewood e Vespucci Beach, che metterà alla prova le tue migliorie.Autosalone Premium Deluxe MotorsportFai visita a Simeon Yetarian all'autosalone Premium Deluxe Motorsport per fare una passeggiata tra i seguenti veicoli, ma non chiedere al magnate delle auto come ha fatto a procurarseleAutosalone Luxury AutosFermati all'autosalone Luxury Autos, situato proprio di fronte ai Record A Studios, e dai un'occhiata alla vetrina per ammirare la Übermacht SC1 e la Lampadati Viseris, confrontarne le specifiche e comprarne una (o entrambe).Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Declasse MambaI membri dell'Autoraduno di LS che riescono a farsi strada fino in cima e a posizionarsi ai primi 3 posti delle gare clandestine per 5 giorni, riceveranno le chiavi della Declasse MambaVisita l'area di prova all'interno dell'Autoraduno per provare la Ocelot Pariah, la Överflöd Autarch e la Grotti GT500 prima di acquistarle. L'area di prova ti permette di guidare liberamente, sfidare gli avversari nelle Corse ai checkpoint o gareggiare contro il tempo in una Prova a tempo.Sul podio del Casinò e Resort Diamond: la Pfister Comet SRFai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per provare a vincere la Pfister Comet SR che puoi vedere ruotare sul podio.

