Come investire nel solare : affittare o vendere terreni per il fotovoltaico

Se siete pronti a partecipare a un progetto di, oggi diamo un'occhiata agli investimenti nel settore dell'energia solare.

Energia solare, un settore in crescita

Il settore dell'energia solare sta vivendo una forte crescita. La produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica vede l'Italia come uno dei paesi più virtuosi in Europa e nel mondo per la produzione di energie rinnovabili.

Dopo l’idroelettrico è l’energia che proviene dal sole la protagonista tra le fonti green italiane. Il fotovoltaico, in particolare, corrisponde a un quinto del totale dell’energia rinnovabile prodotta con una quota compresa tra il 7% e l’8% del fabbisogno energetico complessivo nazionale.



Questa crescita è particolarmente sostenuta dall'opinione pubblica e inoltre, secondo uno studio SolarPower Europe, il 90% degli europei ritiene che l'energia solare sia lo strumento migliore per combattere il riscaldamento globale. Questo entusiasmo sta quindi spingendo sempre più persone a investire nell'energia solare.

Autoconsumo e rivendita di energia tramite pannelli solari



Quando installiamo i pannelli solari a casa, di solito sul tetto, abbiamo diverse opzioni. Possiamo utilizzare tutta l'energia prodotta o rivenderla in tutto o in parte a Enel.



Per installare i pannelli solari sul tetto, è meglio soddisfare queste condizioni:



Il tetto deve essere rivolto a sud, sud-est o sud-ovest.

Dovrebbe essere inclinato di 30°.

Non dovrebbe essere ombreggiato.

L'impianto solare deve essere ampio e di potenza sufficiente per soddisfare le vostre esigenze.

Ma concretamente quanto costerà questa installazione? Il prezzo dell'installazione varia in base alla potenza dei pannelli fotovoltaici scelti.



Ad esempio, l'installazione di pannelli con una potenza di 3 KWp per l'autoconsumo in casa vi costerà tra i 9.000 e i 12.000 euro circa.



Fate attenzione a scegliere il partner giusto che installa i pannelli solari. In effetti, il costo di installazione influisce notevolmente sul ritorno sull'investimento. Valutate attentamente questo costo e cosa ti porterà la tua installazione, sia in termini di risparmio energetico che di rivendita.



Affittare o vendere terreni per costruire un impianto solare

Possedete un grande appezzamento di terreno? In questo caso, è disponibile un'opzione potenzialmente interessante. Potete affittare o mettere in vendita terreni per il fotovoltaico per la realizzazione di un parco solare. Per fare ciò, ci sono alcune condizioni da soddisfare tra cui per esempio: il terreno non deve far parte di uno dei piani paesaggistici regionali (PPR) e l'impianto deve poter essere collegato alla rete.

Molti proprietari di terreni inutilizzati (ex siti industriali, ex cave, siti inquinati, ecc.) si stanno rivolgendo ai campi solari. Infatti, l'affitto di un terreno fotovoltaico offre molti vantaggi.

L'elettricità solare prodotta da un parco fotovoltaico trasforma un investimento moderato in una fonte di reddito sostenibile. Produrre senza sforzo elettricità pulita e venderla per 20 anni è ciò che consente di fare un parco solare fotovoltaico.

La produzione di energia solare mediante pannelli fotovoltaici è una soluzione ecologica che è anche un'operazione redditizia. Qualsiasi individuo può installare pannelli sul suo tetto o scegliere di installare pannelli solari sulla sua terra per produrre elettricità solare.



L'installazione di questi parchi di pannelli fotovoltaici in particolare consente ai titolari di valorizzare i propri spazi, nel breve, medio e lungo termine, monetizzando il diritto di accesso e di utilizzo delle società operative.





