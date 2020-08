Come investire 10.000 euro nel 2020? Analisi dei vantaggi e degli eventuali rischi

Da quando il Covid-19 ha cominciato a diffondersi nel mondo, l'uso di stimoli fiscali e monetari ha permesso ai mercati di evitare il peggio. Sebbene la pandemia abbia inferto un duro colpo all'economia globale, i mercati azionari e del credito hanno registrato un importante incremento nel secondo trimestre 2020.

In Europa serve un accordo unanime tra i paesi membri per attuare il piano. Molti paesi dei mercati emergenti non hanno la forza economica e finanziaria per un massiccio piano di stimoli fiscali. La maggior parte dei benefici legati agli stimoli fiscali e monetari è ormai già prezzata dagli asset rischiosi; quindi, ora è importante che arrivino segnali incoraggianti dai fondamentali economici affinché i mercati possano proseguire nel rialzo.

Ma quale strategia adottare nella seconda parte del 2020? In un ambiente in rapida evoluzione, gli investitori dovranno essere in grado di analizzare i fondamentali, esaminare tutte le opportunità nei vari settori, e individuare quelle più interessanti. In una prospettiva di lungo termine è fondamentale monitorare con attenzione le esposizioni al rischio in portafoglio.

E se si volesse pensare ad un investimento che ruota intorno ai 10.000€? MoneyFarm compie, come sua consuetudine, un’analisi dei comportamenti e degli eventuali rischi, consigliando la via giusta da percorrere per investire 10.000 euro. Per investire 10.000€ la maggior parte delle persone si trova di fronte a un numero limitato di opzioni: selezionare direttamente i propri titoli e acquistarli autonomamente attraverso la banca o una piattaforma online; acquistare delle quote di un fondo di investimento; rivolgersi a un consulente (facendo attenzione al tipo di rapporto che si stabilisce, se il consulente opera su base indipendente o meno); aprire una gestione patrimoniale.

MoneyFarm invita a fare le giuste valutazioni. Innanzitutto, valutare l’orizzonte temporale che rappresenta un pilastro importante per poter operare una pianificazione; poter diversificare l’investimento, cioè poter contare su un paniere di titoli diversi, come accade investendo in un portafoglio composto da ETF o fondi comuni; monitorare l’investimento e migliorarlo nel tempo, affinché possa essere sempre in linea con il contesto economico-finanziario; controllare i costi e ridurre i loro impatti sugli investimenti.

In generale, nel mondo degli investimenti non esistono soluzioni per tutte le tasche: per investire 10.000 euro in modo sicuro serve innanzitutto lungimiranza, pazienza e un investimento efficiente. Bisogna poi elaborare un piano, una strategia che sia in grado di dare frutti nel lungo termine entro orizzonti certi.