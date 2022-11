Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI - Le Magnifiche Esperte DISPONIBILI

ESPANDETE LA VOSTRA COLLEZIONE CON LE MAGNIFICHE ESPERTE, NUOVO BOOSTER SET PER YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI









Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia l’arrivo di Le Magnifiche Esperte per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG), disponibile ora in Europa e Oceania.

Le Magnifiche Esperte - Holiday Box booster 2022 per Yu-Gi-Oh! TCG – combina dozzine di popolari carte dai precedenti set con nuove carte per Assaltatrice del Cielo Mobilitazione - Collegamento!, Yuki-Onna, la Mayakashi Ghiacciolo, Presentazione Stregartigiana e per il Deck di Ishizu Ishtar dalla serie animata originale di Yu-Gi-Oh!. Se amate il tema Crimipianto Tiaracrimalamenti da Potere degli Elementi, troverete nuove combo da aggiungere all’arsenale di Ishizu.

Oltre a includere carte inedite per questi quattro temi, il booster set all-foil Ultra Rare aggiunge numerose nuove carte, tra cui le potenti e imperdibili Glorioso Soldato Nero - Soldato del Chaos, Spadanima di Mo Ye, Trappolatrice Sera e Drago Abisso Occhi Blu.

L’all-foil set Le Magnifiche Esperte è composto da 103 carte Ultra Rare. 6 di queste carte sono disponibili anche in versione Rare Geroglifici del Faraone, e 12 in versione Rare Faraoniche (per un totale di 18 carte Rare Faraoniche incluse nel set). Apparse per la prima volta lo scorso anno nel booster La Corte del Re, le Rare Faraoniche sono caratterizzate da un’esclusiva lamina Geroglifici Egizi. Si tratta della seconda apparizione delle variant Rare Faraoniche! Infine, il box Le Magnifiche Esperte include buste con nuovi design dedicati ad Assaltatrice del Cielo Mobilitazione - Collegamento!, Yuki-Onna, la Mayakashi Ghiacciolo e Presentazione Stregartigiana.

Ogni box di Le Magnifiche Espertecontiene:

1 pacco da 70 buste (1 su 6 con nuovo design ispirato ad Assaltatrice del Cielo Mobilitazione - Collegamento!, Yuki-Onna, la Mayakashi Ghiacciolo o Presentazione Stregartigiana)

4 booster pack con 5 Carte Ultra Rare per pacchetto

Alcune carte selezionate disponibili anche in versione variant Ultra Rare Geroglifici Egizi del Faraone.

