Black Adam si unisce al roster di MultiVersus

Warner Bros. Games ha annunciato l'arrivo di Black Adam tra i personaggi giocabili disponibili in MultiVersus. Conosciuto come sovrano di Kahndaq nel canone DC, il Black Adam in MultiVersus è ispirato all'omonimo fumetto e appartiene alla Stagione 1. È dotato di mosse che sfruttano i suoi superpoteri che derivano da antichi dei Egizi. Le sue abilità da personaggio appartenente alla categoria Picchiatore vengono messe in mostra nell'ultimo trailer del gameplay, tra cui gli attacchi tuono e fulmine che folgorano gli avversari, un campo di forza elettromagnetico per parare i proiettili nemici, l'abilità volo per combattimenti aerei e un buon dinamismo.





La variante del personaggio Comic Classic Black Adam è già acquistabile nel gioco, senza dimenticare che il personaggio è anche al cinema, interpretato da Dwayne Johnson, nell’epico film Black Adam distribuito da Warner Bros. Pictures e che i fan possono adesso anche acquistare il fumetto DC Black Adam Vol. 1.







Il trailer di Black Adam in MultiVersus è disponibile qui: https://youtu.be/ yuxlB0PoZxY





L'ultimo aggiornamento porta anche una nuova modalità Arcade con tre livelli di difficoltà e la possibilità di giocare con un amico per affrontare serie di nemici controllati dall'IA, completare missioni uniche e vincere dei premi.

