NEED FOR SPEED UNBOUND - MODA E STILE IN GAME E NEL MONDO REALE

LE COLLABORAZIONI CON MARCHI DI MODA IN NEED FOR SPEED UNBOUND TRASFORMANO LO STILE NEL GIOCO E NEL MONDO REALE

Palace, Versace, Puma, Namilia, Danielle Guizio sono tra i marchi pionieristici che ampliano l'espressione di sé e lo stile personale dei giocatori nell'esperienza di Street Racing e non solo.

Nelle strade trafficate di Lakeshore, lo stile non è solo un'atmosfera, è uno stile di vita. Need for Speed™ Unbound amplierà l'energia e l'estro alla base del franchise attraverso una serie di collaborazioni tra Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), Criterion Games™ e alcuni dei più influenti innovatori della moda. Marchi pionieristici come Palace Skateboards, Versace, Puma, Namilia, Danielle Guizio, ALPHA Industries, AWGE, Born x Raised, Brain Dead, Champion, EDWIN, FILA, GCDS, KHRISJOY, MKI MIYUKI ZOKU, NAPAPIJIRI, Vans e altri ancora daranno vita alla loro visione stilistica che i fan potranno scoprire in Need for Speed Unbound, in uscita in tutto il mondo il 2 dicembre.

I collaboratori del settore moda in Need for Speed Unbound sono stati curati da Toni-Blaze Ibekwe, direttore del settore moda del gioco e caporedattore della rivista culturale britannica Wonderland. "Need for Speed Unbound presenta una vera e propria identità visiva, in cui i giocatori possono vedere se stessi e il loro stile rappresentati nel gioco", ha dichiarato Ibekwe. "Con queste collaborazioni, stiamo rendendo meno netti i confini tra contenuti reali e digitali e la mia speranza principale è che i fan adottino la libertà di esprimersi attraverso l'abbigliamento e applichino alcune delle loro scelte 'audaci' nel gioco nella vita reale".

Palace, Versace, Puma, Namilia e Danielle Guizio porteranno i loro marchi iconici nell'esperienza di Need for Speed Unbound attraverso collaborazioni su misura che mettono in mostra ciascuno dei loro stili all'avanguardia e vanno oltre l'abbigliamento dei giocatori su licenza.

Palace: Per i più trendy che sfrecciano per le strade di Lakeshore City, la Palace Edition di Need for Speed Unbound, creata in collaborazione con Palace Skateboards, offre una varietà di corse personalizzate, attrezzature e decalcomanie per abbellire i loro veicoli e gli abiti dei loro personaggi.

Versace: Un'iconica casa di moda che non ha bisogno di presentazioni, Versace porterà il suo prestigioso stile in Need for Speed Unbound attraverso una rivale nel gioco, Medusa, che dà vita all'energia ribelle e al glamour della donna Versace come pilota di strada, insieme a 10 capi di abbigliamento nel gioco, dalle giacche alle scarpe da ginnastica.

Puma: Partner di lunga data del franchise Need for Speed e sinonimo di "Forever Faster", Puma porta la velocità con il suo Rival Racer Chase in-game, che gira con una speciale Porsche 911 GT3 RS rivestita Puma. I giocatori possono mettere le mani su altri 13 esclusivi articoli Puma, tra cui pantaloni da pista, felpa con cappuccio e giacca. In seguito sarà disponibile anche una speciale capsule collection Puma x Need for Speed Unbound di calzature e abbigliamento del mondo reale.

Namilia: Guidata dallo spirito rivoluzionario della cultura giovanile e dalla celebrazione della libertà e dell'identità personale, Namilia presenterà una selezione di sei articoli di gioco, da un cappotto a un corsetto. La capsule collection Namila x NFS presenta capi esclusivi che saranno svelati in prossimità del lancio del gioco.

Danielle Guizio: un marchio di lusso che riflette le sottoculture di New York City, la collaborazione con GUIZIO introdurrà nel gioco la rivale Harlow, che lascerà il segno in una Chevrolet Corvette Stingray speciale e personalizzata con i motivi iconici del marchio. I giocatori potranno anche aggiudicarsi cinque esclusivi capi d'abbigliamento GUIZIO in gioco della loro collezione ready to wear.

I giocatori possono inoltre equipaggiare i loro personaggi con capi di abbigliamento di ALPHA Industries, AWGE, Born x Raised, Brain Dead, Champion, EDWIN, FILA, GCDS, KHRISJOY, MKI MIYUKI ZOKU, NAPAPIJIRI, Vans e altri ancora.

"Il franchise di Need for Speed sta diventando la casa di marchi pionieristici e all'avanguardia che plasmano attivamente la cultura", ha dichiarato Kieran Crimmins, direttore creativo di Criterion Games. "Con Need for Speed Unbound, abbiamo voluto rafforzare questa filosofia creando un universo veramente autentico che non solo rappresenti i nostri giocatori, ma che crei anche opportunità per loro di interagire con questi famosi marchi e di viverli in un modo completamente nuovo. Queste collaborazioni sono solo l'inizio e non vediamo l'ora di condividere i dettagli su altri partner nelle prossime settimane".

I partner di Need for Speed Unbound che porteranno il loro stile e il loro abbigliamento per eccellenza nelle strade di Lakeshore City hanno dichiarato:

Mathias Wendholt, Head of Marketing PUMA Motorsport, PUMA: "Dal 1985 PUMA fa parte del mondo del motorsport, sempre guidata da un impegno incessante nel creare prodotti innovativi per i migliori team di corse del mondo e per i loro fan. La nostra integrazione in NFS prosegue questo approccio nel mondo digitale, dove cerchiamo sempre di lavorare con i marchi più interessanti, di dare ai nostri consumatori l'opportunità di indossare il nostro marchio in un ambiente digitale e di dimostrare che PUMA Motorsport è anche FOREVER.FASTER online."

Nan Li, Fondatore di Namilia: "Lo stile racing è sempre stato al centro dell'identità del marchio NAMILIA, che fonde l'abbigliamento ad alte prestazioni con l'alta moda, la cultura pop e il clubwear. Need For Speed, uno dei giochi di corse leggendari, è stato estremamente influente nel mantenere l'estetica delle corse moderna e all'avanguardia. Ci piace vedere i nostri modelli in un formato digitale e utilizzabile, dato che la realtà virtuale e l'animazione 3D stanno guidando il futuro della moda. Tutti i pezzi del gioco sono disponibili in Italia, il che rende questa collaborazione Namilia x NFS il perfetto incontro creativo. Come cliente, non solo puoi sentirti forte vestendo il tuo personaggio nel gioco con Namilia, ma puoi anche portare la stessa sicurezza nella tua vita reale ed essere la persona più potente della tua immaginazione".

Danielle Guizio, Fondatrice di GUIZIO: "Crescendo con i videogiochi, la mia natura competitiva si è affermata e ancora oggi si accende negli affari. La sensazione di voler vincere così tanto non è mai svanita. Con questa collaborazione i miei sogni di quando ero bambina diventano realtà: non solo avere la mia auto nel gioco, ma anche avere una maggiore rappresentanza femminile nell'industria dei videogiochi. Quella personalizzazione che un tempo mancava, ora si sta realizzando".

Need for Speed Unbound mette i giocatori di tutto il mondo alla guida della loro fantasia di corse su strada, mentre superano in astuzia i poliziotti e dimostrano di avere le carte in regola per vincere The Grand, l'ultima sfida di corse su strada di Lakeshore. Il gioco presenta un nuovissimo stile visivo unico che fonde elementi di street art con le auto più realistiche della storia del franchise.

Need for Speed Unbound e Need for Speed Unbound Palace Edition saranno disponibili il 2 dicembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite l'app EA, Origin, Steam ed Epic Game Store rispettivamente a 69,99 e 79,99 euro*.





