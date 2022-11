Need for Speed Unbound - nuovi dettagli sulla Palace Edition

PALACE SKATEBOARDS x NEED FOR SPEED™ UNBOUND COLLAB PORTA IL RINNOVATO MARCHIO DI SKATE E STREETWEAR NELLE STRADE DI LAKESHORE

Electronic Arts Criterion Games e Palace Skateboards hanno rilasciato nuovi dettagli sull'esclusiva Need for Speed Unbound Palace Edition. Un'offerta deluxe creata in collaborazione con il marchio di skate e streetwear Palace Skateboards, la Need for Speed Unbound Palace Edition offre attrezzature e corse esclusive, tra cui quattro splendide auto personalizzate, un pacchetto di abbigliamento, un effetto di guida, decalcomanie e targhe, pose dei personaggi e banner artistici.





TRAILER QUI



Ampliando le già numerose opzioni di stile del gioco per una personalizzazione ancora più profonda del personaggio, Need for Speed Unbound Palace Edition consente ai giocatori di attraversare Lakeshore in grande stile con auto tratte direttamente dalle campagne di Palace, tra cui due auto Palace x Mercedes-AMG, per un'esperienza di corsa su strada di grande stile. Questa collaborazione esclusiva include anche nuovi capi di abbigliamento e copricapo autentici, che rappresentano direttamente l'abbigliamento classico di Palace Skateboards, con l'esclusivo palo "Palace Triangle", che ricrea il caratteristico tri-ferro di Palace.

Need for Speed Unbound Palace Edition offre:

Quattro corse personalizzate straordinariamente intense, create in collaborazione con Palace, tra cui:

Mercedes-AMG GT Black Series 2020



Volkswagen Golf GTI 1976



BMW M3 Evolution II E30 1988



Mercedes-AMG G 63 2017

Esclusivi effetti di guida Palace per distinguersi dalla concorrenza con stile

Pacchetto abbigliamento Stacked Palace che include 20 articoli con cui i giocatori possono esprimere il loro vero stile:

1 paio di Palace Vans Jeremy the Duck Skate Slip Ons



2 caschi e un berretto, tra cui il GTX 3 Racing Ca



2 giacche in stile motorsport, tra cui la Palace AMG Driving Jacket



9 top curati da Palace, tra cui polo, t-shirt, felpe con cappuccio, maniche lunghe e camicie



5 pantaloni tra cui Palace Woodland & Desert Cargo Short così come pantaloncini da pista e una selezione di joggers

Una varietà di decalcomanie di Palace e la targa "Palifornia" per creare la propria auto personalizzata

Tri-Ferg Character Pose e Palace Banner Artwork

Need for Speed Unbound mette i giocatori di tutto il mondo alla guida della loro fantasia di corse su strada, mentre superano in astuzia i poliziotti e dimostrano di avere le carte in regola per vincere The Grand, l'ultima sfida di corse su strada di Lakeshore. Il gioco presenta un nuovissimo stile visivo unico che fonde elementi di street art con le auto più realistiche della storia del franchise.

Need for Speed Unbound Palace Edition è disponibile per il pre-ordine su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite l'app EA, Origin, Steam ed Epic Game Store al prezzo di 79,99 dollari. La Palace Edition offrirà ai giocatori tre giorni di accesso anticipato a Need for Speed Unbound a partire dal 29 novembre.

Need for Speed Unbound Standard Edition sarà lanciato il 2 dicembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite l'app EA, Origin, Steam ed Epic Game Store al prezzo di 69,99 euro. I membri di EA Play Pro su PC potranno inoltre godere di un accesso illimitato a Need for Speed Unbound Palace Edition a partire dal 29 novembre.

Altre News per: needspeedunboundnuovidettaglisullapalace