FIFA 23 - gli aggiornamenti della Coppa del Mondo 2022 in arrivo

GUARDA: Trailer ufficiale della Coppa del Mondo

Con un aggiornamento senza costi aggiuntivi, i fan di tutto il mondo possono unirsi alle emozioni di FIFA 23 e FIFA Mobile.



Oggi Electronic Arts ha presentato tutti i nuovi aggiornamenti e le aggiunte a EA SPORTS FIFA 23 in vista della Coppa del Mondo FIFA 2022, celebrando il gioco più bello del mondo. I fan potranno scaricare l'aggiornamento gratuito della Coppa del Mondo a partire dal 9 novembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 e Xbox One. I giocatori potranno inoltre vivere l'apice del calcio internazionale su EA SPORTS FIFA Mobile a partire dall'8 novembre 2022.

"Ogni quattro anni, la Coppa del Mondo rappresenta un'opportunità unica per unire il mondo del calcio e siamo entusiasti di offrire un'esperienza coinvolgente e pratica agli appassionati di calcio di tutto il mondo", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP, GM, EA SPORTS FC. "Il nostro primo gioco di calcio in assoluto è stato costruito intorno al calcio internazionale e da allora abbiamo continuato a costruire su quell'esperienza. È incredibile vedere come i fan sperimentino davvero gli alti, i bassi e tutto ciò che c'è in mezzo, che si può provare solo quando l'intero globo si unisce attraverso il gioco del mondo". In FIFA 23, i fan possono giocare nei panni di una qualsiasi delle 32 nazioni qualificate in un'autentica riproduzione dell'intera Coppa del Mondo FIFA 2022, dalla partita inaugurale alla finale. I giocatori hanno anche la possibilità di personalizzare la loro esperienza di torneo, cambiando i gruppi e sostituendo alcune squadre che non sono arrivate in finale. Nella modalità Torneo online, gli appassionati potranno combattere nelle fasi a eliminazione diretta nei panni di una qualsiasi delle nazioni qualificate, puntando alla gloria contro altri giocatori di tutto il mondo.

Dal 21 novembre al 18 dicembre, FIFA World Cup: Live, un’accurata esperienza della EA SPORTS World Cup, sarà disponibile per i giocatori solo su FIFA 23. A differenza di quanto visto finora in un titolo EA SPORTS FIFA, questa nuova esperienza live sarà aggiornata durante le fasi a gironi e a eliminazione diretta del torneo, consentendo ai giocatori di seguire le partite con i calendari e le squadre autentiche. Inoltre, i tifosi potranno riscrivere la storia cambiando il risultato di qualsiasi partita passata e conquistando i riflettori.

Con Your FIFA World Cup, i giocatori possono scegliere una nazione, selezionare un punto di partenza tra le partite passate o attuali, e giocare un autentico torneo per giocatore singolo ereditando tutti i progressi reali fatti fino a quel momento - comprese le formazioni, le statistiche delle partite e le classifiche del torneo - permettendo loro di prendere il controllo del destino della loro squadra preferita.

Le esclusive offerte per le festività aumentano l'esperienza di FIFA Ultimate Team. Le nuove campagne di FUT, in uscita dall'11 novembre al 23 dicembre, porteranno i giocatori più vicini all'azione che mai. Quando i giocatori saliranno a bordo dell'aereo per il torneo, EA darà il via alle emozioni, con oggetti che riceveranno aggiornamenti in base ai progressi di ogni nazione durante il viaggio. I kit autentici delle squadre, gli allestimenti degli stadi, le immagini, i palloni da gioco, il commento dedicato e molto altro ancora accompagneranno i fan fino all'incoronazione finale del campione del mondo.

Nel corso dell'evento "World Cup Path to Glory", in programma dall'11 al 23 novembre, i fan di FUT potranno ammirare 30 eroi unici della Coppa del Mondo, presentati in un guscio personalizzato a tema.

Con l'inizio delle fasi a eliminazione diretta, EA celebrerà i momenti di maggior impatto della Coppa del Mondo fino ad ora, celebrando i momenti chiave delle qualificazioni che hanno affascinato il mondo. Una volta arrivati ai quarti di finale, i fan di FIFA saranno accolti da una nuova classe di FUT Phenoms della Coppa del Mondo, che esalteranno le prestazioni di alcune delle stelle più brillanti del calcio.

Infine, quando la Coppa del Mondo si concluderà, FIFA 23 celebrerà i giocatori più performanti di tutto il percorso, incoronandoli membri della Squadra del Torneo e premiandoli con oggetti potenziati in modo permanente.

Tutto questo sarà disponibile gratuitamente per i fan di FIFA 23 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 9 novembre, mentre gli aggiornamenti di FUT inizieranno l'11 novembre. Le emozioni continueranno la prossima estate, quando le donne scenderanno in campo per la FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023, e non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli su questo aggiornamento del gioco in futuro.

La modalità Torneo di EA SPORTS FIFA Mobile FIFA World Cup 2022, in arrivo l'8 novembre 2022, permetterà ai fan di guadagnare ricompense in base ai progressi del torneo e alla difficoltà scelta completando il Torneo. Le ricompense saranno utilizzabili nell'imminente evento live della FIFA World Cup 2022.

Quando l'evento live inizierà il 17 novembre e in seguito, i giocatori potranno guadagnare giocatori speciali della Coppa del Mondo per aver vinto il Torneo che potranno aggiungere alla loro FIFA Mobile Ultimate Team.

