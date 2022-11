Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS: distribuite 77.7 miliardi di carte

Konami è felice di annunciare che i giocatori di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKShanno ottenuto e collezionato l’incredibile numero di 77.7 miliardi di carte dal lancio del gioco, sei anni fa.

Per celebrare questo straordinario traguardo e ringraziare i Duellanti, KONAMI offre numerose risorse gratuite collezionabili in-game, tutte legate al numero 7. Tra queste carte Prismatiche con artwork alternativi del più popolare mostro livello 7, l’unico e inimitabile Mago Nero

A partire da oggi, I Duellanti potranno collezionare i seguenti oggetti gratuiti:

Carta prismatica Mago Nero con artwork alternativo

con artwork alternativo 777 Gemme

1 Dream Ticket UR (Normale), 3 Ticket UR (Prismatico, Lucido, Normale) e 3 Ticket SR (Prismatico, Lucido, Normale), tutti distribuiti in 7 giorni

Tappetino da gioco e card sleeve con artwork “7” Spell Card

Spell Card Skill Ticket ottenibile completando la missione “Play 7 PvP Duels”

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.



Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ha recentemente superato i 150 milioni di download in tutto il mondo. I Duellanti hanno collezionato più di 77.7 miliardi di carte e hanno preso parte a più di 6 miliardi di Duelli.



“Yu-Gi-Oh!” è un celebre manga creato da Kazuki Takahashi e serializzato nella testata “WEEKLY SHONEN JUMP” della SHUEISHA Inc. a partire dal 1996 ed è ora alla sua settima edizione della serie animata "Yu-Gi-Oh!" (attualmente in onda sui canali affiliati a Tokyo TV). KONAMI ha pubblicato il primo gioco su console nel 1998 e la serie, che include il gioco di carte collezionabili, continua a essere apprezzata da milioni di fan in tutto il mondo. KONAMI continua a sviluppare e distribuire una vasta gamma di contenuti Yu-Gi-Oh! per offrire il divertimento e l'eccitazione della serie ai Duellanti di tutto il mondo.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è disponibile gratuitamente su App Store per iPad, iPhone e iPod touch, su Google Play per dispositivi Android e per PC via Steam.

