LUCCA COMICS & GAMES: all'asta un'esclusiva versione di HeroQuest

Lucca Comics & Games celebra il ritorno di HeroQuest con un’iniziativa assolutamente eccezionale. Live dal padiglione Carducci, sarà possibile assistere alla progressiva creazione della “GodBox” di HeroQuest, una versione unica ed esclusiva per Lucca Comics & Games 2022 del Dungeon Crawler più famoso di tutti i tempi, completamente personalizzata dagli artisti di Area Performance e Miniature Island.

Questo prezioso oggetto verrà battuto durante la classica asta dell’Area Performance, che si terrà nel Padiglione Carducci il 1° novembre a partire dalle 15:30. I proventi dell’asta saranno devoluti a Emergency.

Per ammirare in diretta la creazione della “GodBox” già da oggi, basta passare dal padiglione Carducci! Nella mattina di oggi, 31 ottobre, Milivoj Ceran disegnerà live in Area Performance una nuova versione del celebre schermo di Zargon, che sarà poi inclusa nella scatola. Milivoj è uno degli artisti di punta della new-wave europea della pittura fantasy. Ha realizzato lavori per Wizards of the Coast, Blizzard Entertainment, Mana Project e molti altri. Presso lo stand di Miniature Island, sarà possibile ammirare la meravigliosa confezione in legno interamente realizzata artigianalmente da Arianna Teso e Marco Mainardi di Ludendo Docere, griffata Lucca Comics & Games 2022.

Contemporaneamente, i migliori artisti di Miniature Island hanno dipinto e continueranno a dipingere live in padiglione (CAR 214) tutte le miniature del gioco. Gli artisti coinvolti sono moltissimi. Degna di nota la collaborazione di Angelo di Chello, vincitore dell’argento al Golden Demon di Nottingham, gli Academy Awards delle pitture di miniature del gioco, anch’esse esposte nella teca presso lo stand, e Marco Coti Zelati – meglio noto come Maki – bassista dei Lacuna Coil. Tra gli altri, figurano anche Lorenzo Bartolomei, Giovanni Bosio, Marco Bosio, Emanuele Canovi, Alberto Cecchetti, Fabrizio Ceciliani, Laura Epifani, Roberto ROG Gigli, Luciano Leni, Alessandro Marinone, Ana Polanšcak, Massimiliano Richiero, Federico Rovida, Fabrizio Russo.

Chi si aggiudicherà la versione più bella di HeroQuest mai realizzata?

Altre News per: luccacomicsgamesastaesclusivaversioneheroquest