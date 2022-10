Lucca Comics & Games GLI IMPERDIBILI DELL’EDIZIONE HOPE

Al via domani la cinque giorni di eventi imperdibili.

Ecco un vademecum con alcuni degli appuntamenti chiave da segnare in agenda.



Prende il via venerdì 28 ottobre Lucca Comics & Games 2022, evento unico e multiforme, amato e creato dalle centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno si danno appuntamento in uno dei più suggestivi centri storici del mondo. Sarà il 56esimo anno che si riproduce questa magia. Hope, speranza, il tema di quest’anno meravigliosamente illustrato nel poster firmato dal maestro assoluto dell’imaginative realism, Ted Nasmith, che traduce per immagine quella speranza che è una certezza, non un dubbio.Tra virtuale e reale, digitale e analogico, inchiostro e trucco, schermi e palchi, tutto è pronto per dare il via a una proposta culturale pensata per soddisfare le aspettative di amanti di fumetto, manga, gioco, videogioco, cinema, serie tv, animazione, anime, cosplay, narrativa fantasy. Una cinque giorni volta a stimolare la partecipazione attiva da parte di tutti i fan, ma pensata anche per chi non sarà a Lucca e seguirà da casa, su Twitch, seguendo il podcast ufficiale del festival e grazie a Rai.Si comincia, ecco gli eventi da non perdere.LA CERIMONIA DI APERTURAIl primo grande appuntamento sarà la cerimonia di apertura alle 11.00 al Teatro del Giglio, seguita dal taglio del nastro presso la mostra PopSalani160. Presenti, oltre al direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, il sindaco di Lucca Mario Pardini e ospiti speciali Nolan Bushnell, il fondatore di Atari; Ted Nasmith, uno dei più abili illustratori contemporanei, colui che ha dato corpo alla fantasia di tutti i fan di Tolkien; la leggenda del fumetto italiano Alfredo Castelli e Eímear Noone, pluripremiata direttrice d’orchestra e compositrice irlandese, autrice di numerosissime colonne per videogiochi e film.I CONCERTI E LA MUSIC & COMICS ARENAA Lucca Comics & Games l’Area Music non si è mai spenta, ma finalmente quest’anno è possibile tornare a fare festa tutti insieme! Palcoscenico d’eccellenza sarà il Pala Tagliate di Lucca, per l’occasione trasformato nella Music & Comics Arena. Non potevano mancare a un appuntamento così importante la regina delle sigle Cristina D’Avena, il “capitano” Giorgio Vanni e una pietra miliare della storia musicale italiana come gli Oliver Onions.Ma tra gli appuntamenti imperdibili c’è sicuramente il concerto The Witcher 3: Wild Hunt, realizzato in collaborazione con il Teatro del Giglio, in programma il 28 ottobre. A condurre dal podio ci sarà Eimear Noone, autrice di 26 colonne sonore di film e videogames, tra cui World of Warcraft. Sabato 29 sarà invece la volta del symphonic power metal dei mitici Rhapsody of Fire, che da sempre traggono ispirazione dal mondo fantasy per la loro musica.IL MEGLIO DEL MONDO COMICSIl mondo del fumetto torna in tutte le sue variegate sfumature, toccando ogni angolo del globo e riportando a Lucca Comics & Games i grandi maestri internazionali della Nona Arte.Lucca Comics & Games 2022 segna il grande ritorno dei mangaka in Italia: Norihiro Yagi (Star Comics), autore di Ariadne In The Blue Sky, nonché del dark fantasy Claymore, Nagabe (J-Pop Manga), autore del successo da più di un milione di copie Girl From The Other Side e Atsushi Ohkubo, autore di successi mondiali come Soul Eater e Fire Force.Chester B. Cebulski, editor in chief di Marvel, tornerà a Lucca Comics & Games 2022 con Panini per svolgere principalmente attività di scouting in Area Pro, lo spazio che offre agli aspiranti fumettisti l’opportunità di mostrare il proprio lavoro agli editori e per partecipare agli appuntamenti legati al mondo Marvel, tra cui le celebrazioni di Spider-Man.Anche Paco Roca tornerà a Lucca per celebrare i 15 anni dalla pubblicazione in Francia di Rughe, uno dei graphic novel più significativi di questo secolo (e Gran Guinigi nel 2008). Kenny Ruiz presenterà Team Phoenix in collaborazione con RW Goen, una rivisitazione in chiave action/pop dei capolavori del maestro Osamu Tezuka.Altri big internazionali portano a Lucca Comics & Games le loro ultime creazioni o edizioni speciali di storici titoli: Lee Bermejo, Brian Azzarello, Arnaud Dollen e Jérôme Alquié, Marcello Quintanilha, Miguel Repiso.Tra i nomi italiani, non potevano mancare Zerocalcare, Leo Ortolani, ma anche Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Keison Bevilacqua, che promettono un Gigannuncio!IL GRANDE SABATO DEL TEATRO DEL GIGLIOIl 29 ottobre il Teatro del Giglio ospiterà tre imperdibili appuntamenti: alle ore 10:30 spazio all’anteprima mondiale dei primi quattro episodi della serie animata Dragonero. I Paladini, tratta dal fumetto di successo creato da Luca Enoch e Stefano Vietti, coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTV.

Alle 13:00 spazio a Buon compleanno Spider-Man!, un evento straordinario con il direttore editoriale di Marvel Italia Panini Comics, Marco M. Lupoi, i disegnatori Giuseppe Camuncoli (co-ideatore dello Spider-Verse) e Sara Pichelli, l’editor in chief di Marvel, C.B. Cebulski e il leggendario John Romita Jr. Non mancherà anche l’ambassador Sara “Kurolily” Stefanizzi. L’evento è curato e diretto da Marco Rizzo, uno dei tre italiani ad avere scritto le avventure di Spidey. Il pomeriggio sarà a tinte horror con l’incontro con il cast del film Dampyr, opera d'esordio di Bonelli Entertainment in co-produzione con Eagle Pictures e Brandon Box (ore 15:30).



FILM E SERIE TV PROTAGONISTI

Tra le sorprese più attese dell’Area Movie a cura di QMI c’è uno dei registi più emblematici del nostro tempo ovvero Tim Burton, che in collaborazione con Netflix arriva a Lucca per presentare l’anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, l’attesissima serie tv diretta dal celebre regista che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy.Torna a Lucca Comics & Games anche Prime Video, con alcuni dei protagonisti de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova e Sophia Nomvete, che incontreranno il pubblico di Lucca in uno speciale panel domenica 30 ottobre.



Disney+ sarà alla manifestazione con due entusiasmanti progetti Lucasfilm: Willow, la nuovissima serie di avventura fantasy live-action basata sul classico film del 1988 diretto da Ron Howard e Andor, la nuovissima serie di Lucasfilm che esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars. A presentarle saranno a Lucca alcuni dei protagonisti.

Tante le anteprime, dall’attesissimo One Piece Film: Red alla presenza del regista Goro¯ Taniguchi, accompagnato da una serie di iniziative dedicate ai fan della ciurma di Cappello di Paglia, alla première mondiale alla presenza del cast il fantasy action Dampyr, fino all’incontro con i registi di Dungeons & Dragons, Jonathan Goldstein e John Francis Daley, che mostreranno al pubblico di Lucca alcune immagini esclusive. Attese anche tante personalità del cinema e della serialità italiane: Lillo Petrolo e Frank Matano, in arrivo grazie a Prime Video; Matteo Rovere, con il suo Romulus targato Sky; Roberto Recchioni che presenterà Carne Fredda.



FUMETTI IN CARNE E OSSA

Dal 2017, anno di Una ballata per Corto Maltese, Lucca Comics & Games ha messo in scena almeno uno (due nel 2021) spettacolo all’anno tratto da un graphic novel italiano: è il Graphic Novel Theatre, progetto di commistione di linguaggi che traghetta il fumetto, da sempre legato a una fruizione privata, alla dimensione pubblica dell’evento dal vivo. Quest’anno ad andare in scena sarà Celestia, il capolavoro di Manuele Fior, uno dei più raffinati graphic novelist italiani. Lo spettacolo è adattato e diretto da Matteo Tarasco, regista pluripremiato.

Da non perdere poi, il 29 ottobre alle 12.30, l’appuntamento presso Palazzo Ducale, in piazza Napoleone per l’evento speciale in collaborazione con Le gallerie degli Uffizi. Sarà presente lo special guest Denis Kitchen, celebre fumettista appartenente al movimento “underground” americano.



VIDEOGIOCHI SEMPRE PROTAGONISTI

Videogiochi in prima fila a Lucca Comics & Games con un’offerta di altissimo livello, in perfetta simbiosi con il DNA del festival, con un ampio calendario di appuntamenti, panel, incontri culturali e divulgativi dedicati al mondo del videogame e al digitale. CD Projekt Red ha scelto Lucca per celebrare i 20 anni di attività. Proporrà il progetto Museo & Art Gallery dedicato ai festeggiamenti della software house polacca, che sarà celebrata a Villa Bottini, dove si snoderà un percorso artistico interattivo dedicato ai due decenni dell'azienda.

Riot Games tornerà a Lucca Comics & Games in grande stile scegliendo ancora una volta come base operativa l’Ex Museo del Fumetto in un progetto che vede la propria community protagonista grazie ad una serie di attività dedicate in primis ai fan.

Tra i principali ospiti, Nolan Bushnell, che festeggerà i 50 anni di Atari con panel e incontri dedicati; Yoshitaka Amano, tra i più influenti illustratori e character designer della sua generazione; e il Creative Director italiano Davide Soliani, che racconterà il grande lavoro dietro a ‘Mario + Rabbids’. Ritornano gli Italian Esports Open con attività e contenuti dedicati al mondo dei videogiochi ed in particolare agli esport, all’interno della Esport Cathedral in Piazza San Romano, come sempre gestiti da ProGaming Italia.



Questa incredibile offerta darà vita ad un progetto unico ed ambizioso, denominato R.E.C. (Relevant Electronic Content) e prodotto in collaborazione con i più importanti player di settore. Si tratta di un programma culturale totalmente dedicato al settore videogioco, pensato per avvicinare i fan ai brand che amano, permettendo loro di osservare il “dietro le quinte” dell’industria videoludica, tramite una serie di appuntamenti con sviluppatori, creativi, illustratori, concept designer e ogni tipo di professionista di settore. R.E.C..



SI SPIEGANO LE ALI DELLA FANTASIA

Nell’anno di HOPE e del poster tolkieniano di Ted Nasmith, Lucca Comics & Games chiude il percorso di valorizzazione del trio di artisti internazionali che hanno plasmato l'immaginario dell'epopea di Tolkien: Alan Lee, John Howe e Ted Nasmith, a Lucca con una personale. Per tutti i lettori e fan del fantasy e del fantastico la grande editoria troverà la sua naturale localizzazione in piazza San Martino, punto di contatto tra il mondo del fumetto nello storico padiglione Napoleone e il monografico di Sergio Bonelli Editore in piazza Antelminelli, passando per gli editori delle piazze del Giglio e di San Giovanni, il J-Pop District (Piazza San Martino), la Piazza Star Comics (Piazzale Vittorio Emanuele) e il Padiglione Panini (Ex Cavallerizza).

La madrina di quest’anno è sicuramente Laini Taylor, che sarà presente in fiera da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre. Taylor aspetta tutti i suoi fan a Lucca per parlare della sua carriera, ma anche di narrativa fantastica, folklore, miti e leggende. Il 29 ottobre l’acclamata autrice della trilogia de La chimera di Praga e della dilogia del Sognatore incontrerà i suoi fan per raccontare la magia dei suoi romanzi: miti e leggende, misteri e sogni, passione e vendetta sono la sostanza dentro cui vivono le sue storie, ambientate in mondi meravigliosi.

Tra gli ospiti internazionali si comincia il 28 ottobre alle 15.00 con Licia Troisi in dialogo con J.M. Miro, autore del romanzo Oscuri talenti che presenta per la prima volta in Italia: fantasy maestoso, ambientato nell’Inghilterra di fine Ottocento, dove un manipolo di ragazzi scopre di avere arcani poteri.

Definito da Alan D. Altieri "una tra le voci più significative dell'ultima generazione della saggistica e del fantastico", Francesco Dimitri, scrittore e saggista, torna alla narrativa fantastica e lo fa presentando a Lucca Comics & Games il suo nuovo romanzo, Il bacio della Buonanotte pubblicato da Giunti.Tornano gli incontri di Audible, con importanti ospiti e il lancio della serie audio Diabolik, tratta dal celebre fumetto di Astorina, con una performance live che coinvolgerà i protagonisti Francesco Venditti, Myriam Catania, Claudio Moneta e il disegnatore diaboliko Giuseppe Palumbo.



All’interno del padiglione Carducci, invece, ritrova il suo posto accanto all’Area Performance e alle aree dedicate al gioco di ruolo e al librogioco, la narrativa e l’illustrazione di Luk For Fantasy con Fanucci Editore, Urania (che il 28 ottobre festeggerà i suoi 70 anni e porta in manifestazione la premiazione di Franci Conforti, vincitrice del Premio Urania 2022, massimo riconoscimento della narrativa di fantascienza in Italia), Marcos y Marcos, Future Fiction, Odoya, Plesio Editore, Edikit e una rinnovata offerta di fantascienza che trova nella sala Ingellis un programma dedicato agli appassionati e a tutti i curiosi che vogliono esplorare il genere. Da non perdere anche l’appuntamento del 31 ottobre con Carlos Granger: uno dei più celebri ed influenti character designer del cinema d'animazione moderno, collaboratore di lunga data di Tim Burton e Pixar.



LUCCA COMICS & GAMES PER I PIÙ PICCOLI: LUCCA JUNIOR

Grande ritorno quest’anno del Family Palace presso il Real Collegio che sarà accessibile a tutti, nella massima inclusione, senza necessità di avere alcun titolo di ingresso al festival. Un’occasione per iniziare ad esplorare gli universi di Lucca Comics & Games, scoprendoli per la prima volta o rivedendoli con la meraviglia degli occhi dei bambini. L’Area Junior sarà la location d’eccellenza per le famiglie, i piccoli lettori, gli esploratori di mondi fantastici, le scuole e anche quest’anno, il festival sarà totalmente gratuito per i bambini sotto i 10 anni (che devono essere sempre accompagnati).

Tanti gli ospiti per il pubblico dei più piccoli, come Benedetta Rossi con Super Benny, la prima produzione animata completamente dedicata alla food star e Andrea Lucky Lucchetta, protagonista dell’incontro Dall’Animazione all'azione, al gioco dello Spikeball, spirito di squadra e socializzazione, che presenterà in anteprima anche il Corto A Pesca con la Lucky Squad realizzato dalla Lucky Dreams per la FIPSAS in occasione del progetto PRE.DI.SPONE del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



WELCOME TO THE #COMMUNITYVERSE

Si entra nel Communityverse! Questo il termine scelto per delineare una nuova sezione culturale sperimentale, tra il fisico e il digitale, interamente dedicata a nuove tecnologie e linguaggi. Cinque giorni di divulgazione intelligente, per comprendere e analizzare il futuro prossimo, con ospiti ed esperti per raccontare e spiegare tecnologie quali Metaverso, NFT, SBT, blockchain, web3, intelligenza artificiale, arte generativa e crypto. Si comincia il 28 ottobre con l’incontro Multiverse of Metaverses, un laboratorio sperimentale, una mostra "live", una performance mista fisico-digitale, un'esperienza di "arte effimera" dove l’architettura, l'arte, le performance, il business nelle molteplicità dei Metaversi si incontrano. Sempre nel luogo della mostra, la sera, ci si scatenerà con uno straordinario Deejay set con Catherine Poulain nell’arena dei gladiatori, offerto da History Channel.



LUCCA COMICS & GAMES AWARDS NIGHT

Tornano gli ‘Oscar’ italiani dedicati al fumetto e al gioco, che saranno assegnati a Lucca sabato 29 ottobre al teatro del Giglio alle 21.30 e che saranno annunciati da Wonderland su Rai 4 in seconda serata. Sarà uno speciale su tutti i vincitori e vincitrici dei Lucca Comics & Games Awards disponibile dal 30 ottobre anche on demand su RaiPlay.



GLI ORIGINAL DI RAI PLAY

RaiPlay ospiterà una sezione realizzata ad hoc nella quale saranno pubblicati in esclusiva una serie di original, (contenuti inediti creati apposta da LC&G per l’edizione 2022), una selezione delle migliori serie tv, fiction, documentari, approfondimenti e contenuti per ragazzi e bambini; oltre a tutti gli speciali che di giorno in giorno saranno trasmessi nelle altre reti del gruppo. In questa edizione saranno Alex Randolph. Regista di giochi – documentario sul primo game designer girato fra Norimberga, Venezia, Modena e Firenze; Mercoledì è il giorno perfetto! Chris Riddell intervistato da Pierdomenico Baccalario – il più grande illustratore inglese intervistato nel suo studio di Brighton.



Documentario coprodotto da Book On A Tree; John Blanche. Bosco distopico – Un incredibile viaggio nell’arte del grande maestro inglese che ci mostra i suoi lavori più personali e distopici; Sweet Mirka + Licia - Licia Troisi scrittrice e autrice di romanzi fantasy, incontra Mirka Andolfo, illustratrice, fumettista e colorista italiana. Due grandi autorità femminili del panorama editoriale si scambiano confidenze e impressioni sul mondo dell’arte e sulla vita; Hanno paura di me - reportage su Professor Bad Trip; Will Esiner, il Gigante – reportage su Will Eisner; lo spettacolo 2022 di Graphic Novel Theatre di Lucca Comics & Games dedicato quest’anno a Celestia, di Manuele Fior.





E molto altro ancora. Ci vediamo a Lucca Comics & Games 2022



