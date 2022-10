Mario + Rabbids Pparks of Hope al Lucca Comics & Games

IL VIAGGIO GALATTICO DI MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE PASSA PER LUCCA COMICS & GAMES 2022

L’ultima fatica di Ubisoft Milan sarà presente, dal 28 ottobre al 1° novembre, al famosissimo appuntamento dedicato alla cultura pop con una serie di incontri con il team di sviluppo, panel e un’imperdibile mostra incentrata sull’arte del videogioco.

Ubisoft annuncia che, da venerdì, celebrerà il nuovissimocon diversi appuntamenti volti a svelare i dietro le quinte, le curiosità e gli aneddoti del crossover targato Ubisoft e Nintendo, il tutto nella tradizionale cornice di. Per tutta la durata della fiera, presso la(Via dei Bacchettoni 10 Lucca), sarà aperta al pubblico un’incredibileinteramente dedicata all’arte del gioco, tra bozzetti, artwork e pezzi unici. Direttamente da Ubisoft Milan, alcuni membri del team di sviluppo del gioco, tra cui, Creative Director e, Art Director, terranno una serie di interessantissimi incontri di approfondimento sulla direzione artistica di. Non mancheranno, poi, sessioni di live drawing con il pubblico: insomma, i fan avranno davvero pane per il loro denti!

Di seguito la scaletta completa degli appuntamenti:

11:30 - 12:30 – conferenza “Davide Soliani e Mario + Rabbids, dal successo di Kingdom Battle al recente Sparks of Hope” con Davide Soliani presso Sala R.EC. (ex Sagrestia)

12:30 – 13:30 – sessione di live drawing aperta al pubblico presso la Casa del Boia

16:00 – 17:00 – sessione di live drawing aperta al pubblico presso la Casa del Boia

17:30 – 18.30 – conferenza “La direzione artistica di Mario + Rabbids Sparks of Hope” con Mauro Perini presso Sala R.EC. (ex Sagrestia)

11.30 – 12:30 - sessione di live drawing aperta al pubblico presso Casa del Boia

16:00 – 17:00 - sessione di live drawing aperta al pubblico presso Casa del Boia

17:30 – 18:30 - conferenza “La direzione artistica di Mario + Rabbids Sparks of Hope” con Mauro Perini presso Sala R.EC. (ex Sagrestia)

10:00 – 11:00 - sessione di live drawing aperta al pubblico presso Casa del Boia

12:00 – 13:00 - sessione di live drawing dedicata ai bambini presso Lucca Junior, sala Family Palace

13:00 – 14:00 - sessione di live drawing aperta al pubblico presso Casa del Boia

17:30 – 18:30 - conferenza “La direzione artistica di Mario + Rabbids Sparks of Hope” con Mauro Perini presso Sala R.EC. (ex sagrestia)

Lapresso la Casa del Boia (Via dei Bacchettoni 10 Lucca) proseguirà fino a lunedì 1 novembre.

è disponibile dalin esclusiva per le

