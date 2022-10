Halloween con Alexa e Fire TV

Storie paurose, suoni terrificanti, quiz mostruosi, barzellette e intrattenimento senza limiti per un Halloween davvero da brividi

“Alexa, quanto manca ad Halloween?” La festa più mostruosa dell’anno è ormai alle porte e in molti sono già pronti per festeggiare. Diventato da tempo un appuntamento fisso anche in Italia e amato da grandi e piccini, Halloween è l’occasione perfetta per scatenarsi e trascorrere momenti memorabili in compagnia di amici e parenti.Alexa e Fire TV sono gli alleati perfetti per trasformare questo ‘spaventoso’ periodo in veri e propri festeggiamenti da brividi, in modo facile e divertente.

Tanteesclusive funzionalità di Alexa

Quest’anno, possiamo chiedere“Alexa, dolcetto o scherzetto?” per scoprire tutti i contenuti di Halloween o riprodurresuoni spaventosi con cui terrorizzare i nostri ospiti, oppure “Alexa, racconta una barzelletta su Halloween” per divertirci con le suebattute spassose su vampiri, lupi mannari, mummie, fantasmi e tanti altri personaggi mostruosi e scoprire, per esempio, che cosa ordinerebbe uno scheletro al ristorante.

Non solo scherzi, anche vera eadrenalinica paura! Per immergersi completamente in atmosfere terrificanti basta chiedere“Alexa, racconta una storia di paura”. Alexa si trasformerà in narratrice e,con tanto di suoni e colonne sonore, saprà intrattenerci con una vasta selezione di racconti e avventure paurose. Ideale per la sera, magari davanti al camino, per ricreare un ambiente da film horror.

Chi vuole partecipare attivamente e diventare protagonista di una storia tutta nuova potrà dire“Alexa, giochiamo all’avventura di Halloween”, e immergersi in un gioco interattivo in cui l’utente è chiamato a prendere decisioni per scappare dai mostri e portare Alexa in salvo. Oppure, chiedendo“Alexa, che tipo di mostro sono?”, scopriremo quale terrificante creatura alberga nel nostro Io più profondo, dopo aver risposto ad alcune domande.

E se terrorizzare è la parola d’ordine, non possono mancare icolpi di scena! Per chi vuole addobbare la propria casa con luci a LED, zucche o creature luminose, un’idea è collegarlecon una Smart Plug Amazon, per poi attivarne l’illuminazione semplicemente tramite la voce, grazie ad Alexa, e spaventare così amici e parenti completamente ignari.

Ricette di Halloween

Tutti questi comandi vocali possono essere utilizzati tramite idispositivi con integrazione Alexa,come, ad esempio, Echo Show 15, che rivoluziona l’organizzazione della casa e l’intrattenimento per tutta la famiglia grazie al suo schermo intelligente Full HD da 15,6”, montabile anche su parete e del tutto personalizzabile. Perfetto per visualizzare in tutta comodità le ricette delmenù di Halloween! E se non sappiamo ancora cosa cucinare, potremo contare su Alexa, sempre pronta a darci l’ispirazione perfetta: basta chiedere un suggerimento per ricevere spunti e idee originali, pronunciando“Alexa, consigliami una ricetta per Halloween”. Tra biscotti teschio, cappelli delle streghe e mummie hamburguer, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

“Alexa, apri Prime Video!”

Doporicette, storie, quiz e barzellette, arriva il momento di riunirsi davanti alla TV e guardare o riguardare imperdibi titoli dell’orrore. Con

, la migliore chiavetta Amazon per lo streaming, è possibile accedere a un’amplissima selezione di film, serie tv e altri contenuti per sentirsi come al cinema, restando comodamente sul divano di casa.

le serie Amazon Original So cosa hai fatto e Truth Seakers.



Prepariamo quindi i popcorn perché grazie a Fire TV Stick 4K Max con un solo clic, o chiedendo direttamente ad, potremo. Inclusi con l’abbonamento Prime,





Gli appassionati delle lunghe maratone apprezzeranno le serieThe Walking Dead e Supernatural, mentre chi preferisce i film potrà tremare di paura di fronte aThe Rental, My Best Friend’s Exorcism, Goodnight Mommy, oA Quiet Place - Un posto tranquillo e A quiet Place II, oltre a grandi classici comeSuspiria di Dario Argento. Disponibili anche titoli dedicati ai più piccoli comeHotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso e La famiglia Addams. Dai cartoni ai film cult che hanno fatto la storia, non ci resta che mettere d’accordo tutti e scegliere cosa guardare nella notte più mostruosa dell’anno.

