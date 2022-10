Jessie Buckley condivide le impressioni sulla recitazione in The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Guarda la prima intervista di una serie di due con l’attrice nominata agli Oscar, Jessie Buckley, mentre racconta della sua prima esperienza di recitazione in un videogioco e delle sfide che questo comporta.

Scopri di più sul suo personaggio inThe Devil in Me, Kate Wilder, la sua personalità e sue relazioni con gli altri personaggi, mentre cercano di sopravvivere agli orrori del terrificante hotel della morte.

In questa intervista, Jessie condivide maggiori dettagli sulla storia, i protagonisti e mostra alcune scene dietro le quinte!

Per guarda la video intervista: https://youtu.be/Nw41IuesfCo



