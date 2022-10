Nintendo a Lucca Comics & Games 2022

POKÉMON SCARLATTO EPOKÉMON VIOLETTO GRANDI PROTAGONISTI DELL’ESCLUSIVO PADIGLIONE MONOGRAFICO





Dal 28 ottobre al 1° novembre, i visitatori della fiera potranno scoprire tutte le ultime novità di Nintendo Switch, tra appuntamenti imperdibili con i più noti talent del mondo Nintendo e una miriade di attività speciali. Al centro della scena ci saranno i nuovi titoli Pokémon in arrivo il 18 novembre, che avranno un’area a loro dedicata e saranno preordinabili con un esclusivo gadget in regalo. Gli appassionati potranno inoltre partecipare a una serie di sfide esclusive dedicate allo sparatutto Splatoon 3 al fianco di creator come Cydonia, Sabaku no Maiku, RoundTwo, Froz3n, Gravier e Joepad17







Nintendo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, sarà presente all’edizione 2022 di Lucca Comics & Games, Festival Internazionale del Fumetto, Cinema di Animazione, Illustrazione e Gioco, che aprirà le sue porte venerdì 28 ottobre per proseguire fino a martedì 1° novembre, animando la storica cittadina toscana.



Nintendo porterà a Lucca Comics & Games una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età all’interno dell’ormai tradizionale stand monografico in Piazza Bernardini. Le migliaia di appassionati avranno la possibilità di provare le ultime novità della famiglia di console Nintendo Switch, come Bayonetta 3, in uscita proprio il 28 ottobre, giorno di inizio della manifestazione, Mario + Rabbids Sparks of Hope e Splatoon 3, che sarà giocato dal vivo da alcuni tra gli streamer e i content creator più noti in compagnia del pubblico.







Spazio anche agli attesissimi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, che saranno oggetto di alcuni talk di approfondimento a cura di Cydonia e Sabaku no Maiku, oltre che protagonisti di un’apposita area dedicata dentro allo stand. All’interno del padiglione ci sarà inoltre uno speciale punto vendita GameStop dove sarà possibile preordinare vari giochi a prezzi vantaggiosi, tra cui le nuove avventure Pokémon in uscita il prossimo 18 novembre, che saranno preordinabili con un esclusivo gadget in regalo. I visitatori potranno avere un assaggio di tutti i videogiochi Nintendo che sarà possibile provare a Lucca Comics & Games 2022 grazie a un grande ledwall posizionato appena fuori dal padiglione, su cui verranno trasmessi tutti i video dedicati ai titoli della grande N.



La line up di Nintendo Switch si fa ogni anno più ricca e i visitatori di Lucca Comics & Games 2022 potranno viverla appieno. In primis, avranno la possibilità di provare, proprio nei primissimi giorni dalla sua uscita, Bayonetta 3, il nuovo capitolo dell’acclamata saga d’azione targata PlatinumGames. Con un look inedito, questa volta la famigerata Strega di Umbra dovrà vedersela con una nuova minaccia, armata delle sue fidate pistole e del Sabbat temporale, una tecnica che le permette di rallentare il tempo. A sbarrarle il cammino troverà gli homunculus, armi biologiche create dagli umani.



Tra le ultime novità della console della grande N c’è anche Splatoon 3, frenetico sparatutto a squadre diventato un vero e proprio fenomeno in Giappone con ben 3,5 milioni di copie vendute al lancio. Con questo titolo, l’esport approda nel padiglione Nintendo a Lucca: si tratta infatti di un’esperienza dove la strategia è tutto, in cui l’obiettivo di ogni squadra sarà colorare il più possibile le aree di gioco con l’inchiostro del proprio colore. Coordinazione con i propri compagni e tattica saranno due elementi fondamentali per arrivare alla vittoria. Il gioco, oltre a essere provabile all’interno del padiglione con 8 postazioni in modalità portatile per battaglie 4 contro 4, sarà protagonista di una serie di sfide* che coinvolgeranno il pubblico e influencer come Cydonia, Sabaku no Maiku, RoundTwo, Froz3n, Gravier e Joepad17. Da venerdì 28 a lunedì 31, si susseguiranno vari appuntamenti in compagnia dei talent, che giocheranno a Splatoon 3 all’interno dello stand facendo squadra con gli appassionati presenti.



Gli attesissimi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno protagonisti di un’area interamente dedicata ai Pokémon all’interno del padiglione. Qui sarà possibile giocare con Leggende Pokémon: Arceus, l’ultimo rivoluzionario videogioco della serie caratterizzato da un sistema di combattimento unico, immergendosi nelle vaste aree aperte della regione di Hisui in attesa di scoprire il primo open world della serie con le nuove avventure in arrivo il 18 novembre.







Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto permetteranno infatti al giocatore di tuffarsi in un nuovo tipo di avventura all'interno di un mondo da esplorare liberamente, senza l'obbligo di seguire un ordine preciso dettato dalla storia, una vera e propria novità nella storia del franchise. Gli appassionati potranno inoltre accaparrarsi una visiera dedicata a uno dei tre starter di Scarlatto e Violetto: Sprigatito per il tipo Erba, Fuecoco per il tipo Fuoco e Quaxly per il tipo Acqua. I nuovi giochi saranno inoltre protagonisti di alcuni talk che approfondiranno le loro principali novità, tenuti da uno dei più importanti creator Pokémon in Italia, Cydonia, e Sabaku no Maiku: saranno appuntamenti imperdibili per tutti i fan in trepidante attesa di scoprire cosa li attende nella nuova regione di Paldea.



All’interno del padiglione Nintendo ci sarà anche un punto vendita GameStop con tantissime offerte, dove gli appassionati potranno preordinare i videogiochi in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch. In particolare, coloro che effettueranno il preorder su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto potranno ricevere in regalo un esclusivo gadget a tema**. Inoltre, come novità di quest’anno, gli ospiti di Lucca Comics & Games potranno incontrare all’interno della manifestazione la GameStop TV presentata da Kobe, che intervisterà tanti ospiti d’eccezione.



Ad affiancare le ultime novità e a garantire il divertimento di tutti i visitatori di Lucca Comics & Games ci saranno anche i videogame già disponibili per Nintendo Switch: da Nintendo Switch Sports, l’esclusiva collezione di giochi che porta il divertimento degli sport reali su console, a Mario Kart 8 Deluxe, l’amato racing game con protagonisti i personaggi delle serie Nintendo, passando per Mario Strikers: Battle League Football, il gioco calcistico di Super Mario in cui davvero tutto è concesso, fino al nuovissimo Mario + Rabbids Sparks of Hope, il secondo capitolo dell’acclamata serie crossover che unisce l’universo dell’idraulico baffuto ai Rabbids di casa Ubisoft. I giocatori potranno divertirsi anche con Super Smash Bros. Ultimate, la versione più completa di sempre del gioco d’azione dedicato ai vari protagonisti delle diverse serie storiche firmate Nintendo e non solo, Kirby e la terra perduta, la nuova avventura in 3D uscita nell’anno del 30° anniversario di Kirby, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un mondo vastissimo pieno di scoperte, esplorazione e avventura.



Presente anche Nintendo Switch modello OLED, l’ultima versione della console con schermo OLED da 7 pollici dai colori intensi e dal contrasto elevato, con un’area totalmente dedicata. I giocatori potranno provare, in modalità portatile, una line up di titoli di successo selezionata apposta per godere a pieno dell’esperienza immersiva di questa esclusiva tecnologia e dello schermo più grande rispetto al classico modello flagship: Metroid Dread, Super Mario Odyssey, Luigi’s Mansion 3, Xenoblade Chronicles 3, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Kirby’s Dream Buffet e NieR:Automata The End of YoRHa Edition.



Lo stand Nintendo in Piazza Bernardini sarà anche il punto di ritrovo delle principali community della grande N e di tutti gli appassionati del mondo Pokémon.



Il calendario completo degli appuntamenti:



Splatoon 3



Venerdì 28/10 – dalle 14:00 alle 15:00: Cydonia vs. RoundTwo

Sabato 29/10 – dalle 10:30 alle 11:30: Cydonia vs. Sabaku no Maiku vs. RoundTwo

Domenica 30/10 – dalle 11:30 alle 12:30: Froz3n vs. Gravier

Domenica 30/10 – dalle 17:00 alle 17:30: Talk Splatoon 3 con Froz3n e Gravier

Lunedì 31/10 – dalle 12:30 alle 13:30: Joepad17 vs. Froz3n



Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto



· Sabato 29/10 – dalle 12:00 alle 12:30: Sabaku no Maiku talks Pokémon



· Sabato 29/10 – dalle 18:00 alle 18:30: Cydonia talks Pokémon



· Domenica 30/10 – dalle 14:00 alle 14:30: Cydonia talks Pokémon



· Lunedì 31/10 – dalle 15:00 alle 15:30: Cydonia talks Pokémon



