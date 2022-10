Hisense presenta la sua prima friggitrice ad aria

Otto programmi automatici, controllo elettronico della temperatura, ampia capacità e grande potenza per fritture perfette e dorate. La prima friggitrice ad aria dell’azienda è il nuovo alleato per ogni chef amatoriale e il regalo perfetto per chi pensa già al Natale.

Hisense, azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, presenta la sua prima friggitrice ad aria – Air Fryer H06AFBS1S3 – concepita per coniugare il gusto della frittura tradizionale con giuste esigenze di salute e benessere.





Hisense

Air Fryer H06AFBS1S3

è dotata di un

sistema avanzato di circolazione dell’aria calda

, che assicura non soltanto una frittura sana e rapida, ma soprattutto uniforme di tutto il cibo, così da garantire una crosta croccante e una doratura perfetta.

Il merito va anche alla presenza di un doppio cesto interno, di cui uno traforato per migliorare ulteriormente la circolazione dell’aria. Inoltre, grazie ad una potenza da 1.700W, H06AFBS1S3 è in grado di friggere con grande efficacia svariati tipi di alimenti, dalla carne alla pizza, ma senza dimenticare le immancabili patate fritte.





Disponibilità e Prezzi al pubblico

Hisense Air Fryer H06AFBS1S3 è già disponibile in Italia ad un prezzo suggerito al pubblico di 119 euro.

