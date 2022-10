Sony - nuova fotocamera Alpha 7R V

Nuova fotocamera Alpha 7R V di Sony: un’esperienza inedita di imaging ad alta risoluzione con autofocus basato su Intelligenza Artificiale





Una nuova unità di elaborazione con intelligenza artificiale (IA), un sensore d’immagine ad alta risoluzione da 61 MP e l’innovativo processore BIONZ XR™, per dare vita a una qualità d’immagine mai raggiunta prima dalle fotocamere Alpha

Sony ha presentato oggi Alpha 7R V (modello ILCE-7RM5), ultima arrivata nella serie R dell’acclamata linea di fotocamere mirrorless con obiettivo intercambiabile Alpha. Alpha 7R V coniuga il sensore d’immagine con la risoluzione più elevata della gamma Sony e una nuova unità di elaborazione con IA (intelligenza artificiale) dedicata al riconoscimento delle immagini basato su IA – al suo esordio nella linea Alpha – oltre al potente processore d’immagine BIONZ XR, anch’esso integrato per la prima volta in una fotocamera full-frame “R”. Insieme, il sensore ad alta risoluzione e i processori consentono eccezionali passi avanti nel riconoscimento e nella resa del soggetto, nelle fotografie come nei video.

La nuova Alpha 7R V raggiunge i 61,0 MP negli scatti fotografici, vanta la stabilizzazione d’immagine a 8 stop più efficace mai raggiunta da una fotocamera Sony Alpha, registrazione video in 8K e un nuovo display ad angolazione variabile su 4 assi. A questo si uniscono opzioni di comunicazione ad alta velocità, funzionalità di alto livello e semplicità d’integrazione del flusso di lavoro. Tutto questo rende questa fotocamera l’alleato ideale per i professionisti alla ricerca di uno strumento di imaging ad alta risoluzione di livello superiore.

“L’ultima arrivata nella linea Alpha 7R è l’esempio perfetto del nostro instancabile lavoro di ricerca mirato a sviluppare tecnologie di imaging ai vertici del settore,” ha dichiarato Yann Salmon Lagagneur, Head of IP&S Marketing di Sony Europe. “Siamo entusiasti di presentare la nuova Alpha 7R V, che grazie all’elevata risoluzione e alle funzioni di IA all’avanguardia è in grado di garantire prestazioni di messa a fuoco automatica di ultima generazione. Non vediamo l’ora di vedere quello che la nostra community riuscirà a creare con questo nuovo strumento.”

AF ancora più preciso grazie alla nuova unità di elaborazione con IA

Alpha 7R V è dotata di AF con riconoscimento in tempo reale, l’autofocus di ultima generazione che, grazie alla nuova unità di elaborazione basata su IA (intelligenza artificiale) con deep learning, consente un’accuratezza estrema e maggiori possibilità di riconoscimento del soggetto. L’innovativa elaborazione basata su IA utilizza informazioni dettagliate sulla stima della forma e della posizione della figura umana per ottenere importanti miglioramenti della precisione del riconoscimento, superando i sistemi che si limitano a rilevare il viso e gli occhi, e sfruttando pienamente il suo potenziale. L’AF con riconoscimento in tempo reale basato su IA è stato sviluppato in modo da includere vari tipi di soggetti, tra cui animali, veicoli e insetti. Alpha 7R V permette inoltre lo scatto continuo fino a 10 fps con tracking AF/AE.

Oltre alla tecnologia di IA avanzata, Alpha 7R V integra molte delle funzioni più apprezzate nelle precedenti fotocamere Alpha di Sony, appositamente perfezionate e incluse per la prima volta nella serie 7R:

Real-time Tracking affidabile

Sistema di messa a fuoco automatica ampio e ad alta densità, più rapido e preciso

Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni fino a 7 fps

Scatto continuo fino a 583 immagini RAW compresse ad alta velocità

Alpha 7R V vanta anche opzioni di messa a fuoco a supporto dell’alta risoluzione, tra cui Full-time DMF (messa a fuoco manuale diretta) e focus bracketing, una funzione molto richiesta per ottenere immagini con vari livelli di esposizione.

Risoluzione straordinaria in stile Sony Alpha serie 7R

Alpha 7R V è stata progettata per garantire un’eccezionale resa dei dettagli, grazie alla versione più recente del processore d’immagine BIONZ XR e al sensore d’immagine full-frame retroilluminato CMOS Exmor R da 35 mm, con circa 61,0 megapixel effettivi. L’avanzato processore d’immagine BIONZ XR assicura che il potenziale di risoluzione del sensore della fotocamera sia pienamente utilizzato, così da ottenere i massimi livelli di risoluzione raggiunti dalla serie Alpha a oggi a bassa sensibilità. In questo modo è possibile impostare la sensibilità da ISO 100 a ISO 32000 sia per le fotografie che per i filmati, con un’ampia gamma dinamica a 15 stop per gli scatti fotografici.

L’intero sistema di stabilizzazione dell’immagine di Alpha 7R V è stato aggiornato con uno stabilizzatore d’immagine ad alta precisione, sensori giroscopici avanzati e algoritmi di stabilizzazione ottimizzati per foto e video. Oltre all’effetto di compensazioine a 8 stopii per le fotografie, il nuovo algoritmo di stabilizzazione garantisce grande precisione di rilevazione e controllo fino al livello del singolo pixel, sfruttando pienamente il potenziale della risoluzione da 61,0 megapixel del sensore per dare risalto ai minimi dettagli.



La nuova fotocamera di Sony offre inoltre l’opzione Scatto Multiplo Pixel Shift, che sfrutta il controllo di precisione del sistema di stabilizzazione dell’immagine integrato per rilevare immagini multiple con pixel shifting, che vengono in seguito composte al computer per ottenere una singola immagine dalla risoluzione straordinaria. Utilizzando la versione più aggiornata dell’applicazione per computer Imaging Edge Desktop (Ver.3.5), i minimi movimenti a livello di pixel, come un piccolo spostamento del soggetto o una foglia che ondeggia su un albero, vengono rilevati automaticamente e corretti, in modo da ottenere composizioni perfette. A partire da dati equivalenti a circa 963,2 milioni di pixel, è possibile generare composizioni di 16 immagini con circa 240,8 milioni di pixel (19.008 x 12.672 pixel). Alpha 7R V supporta anche il controllo preciso e versatile di unità flash esterne, per una maggiore flessibilità creativa. Inoltre, in condizioni di illuminazione difficoltose, Alpha 7R V sopprime in modo efficace lo sfarfallio delle luci artificiali, nelle foto come nei video.

Tra le ulteriori funzioni che rendono più flessibile la ripresa fotografica figurano:

Aggiunta di compressione Lossless RAW delle immagini e possibilità di selezionare le dimensioni e la qualità delle immagini RAW

Notevole estensione della messa a fuoco e del bracketing dell’esposizione

Impostazioni Creative Look per scatti e video direttamente in macchina

Immagini HEIF di alta qualità con elevata efficienza di compressione

Ampia gamma di luminosità per la visualizzazione su schermi di grandi dimensioni

Funzionalità video avanzate

Oltre agli incredibili risultati negli scatti fotografici, Alpha /R V è dotata di funzioni video avanzate. La nuova fotocamera è in grado di girare video in 8K[i] 24/25 e video in 4K sovracampionati da 6,2K senza binning[xvii], un codec MPEG-H HEVC/H.265 ad alta efficienza, registrazione All Intra, registrazione a 10 bit 4:2:2 e altre funzioni, per un’elevata qualità d’immagine e la massima flessibilità nell’editing. Include, inoltre, un sistema evoluto di riconoscimento del soggetto, per un’affidabilità senza precedenti nel tracking in tempo reale, Breathing Compensation e possibilità di usare i metadati della fotocamera in post-produzione e per ottenere una stabilizzazione d’immagine avanzata. In aggiunta alla stabilizzazione d’immagine integrata Active[xviii] per registrazioni fluide anche in condizioni dinamiche, Alpha 7R V è compatibile con una selezione di ottiche[xix] dotate di stabilizzatore d’immagine integrato, per inquadrature ancora più ferme e naturali.

Funzionalità e affidabilità

Alpha 7R V unisce l’impeccabile affidabilità di cui i professionisti hanno bisogno sia in ambito fotografico che video, a un formato compatto e leggero. La fotocamera ha un nuovo display LCD ad angolazione variabile a 4 assi, che unisce la praticità di uno schermo orientabile verso l’alto e verso il basso con l’apertura laterale in diverse angolazioni, e un mirino elettronico con 9,44 milioni di punti. Alpha 7R V ha inoltre due slot per schede di memoria compatibili con gli standard CFexpress tipo A/SDXC e un nuovo menu con comandi touch e molteplici funzioni personalizzabili.

Alpha 7R V permette ai professionisti di ottimizzare il flusso di lavoro con una connettività aggiornata per un migliore supporto. Il trasferimento dei dati ad alta velocità può avvenire tramite Wi-Fi (802.11ac) 2×2 MIMO o connessione via cavo SuperSpeed USB 10 Gbps attraverso la porta USB-C®. Oltre all’efficiente possibilità di scatto remoto e al trasferimento di immagini e filmati, la nuova funzione streaming USB supporta UVC/UAC, consentendo lo streaming diretto dalla fotocamera anche con risoluzione 4K (QFHD) e audio.

Il design di Alpha 7R V è stato progettato sulla base dei riscontri dei professionisti, con miglioramento della dissipazione del calore per estendere i tempi di registrazione, perfezionamento della protezione antipolvere/antiumidità, telaio in resistente lega di magnesio e altre migliorie volte a garantire la massima affidabilità negli ambienti più impegnativi.

Alpha 7R V è inoltre compatibile con il nuovo proteggischermo in vetro PCK-LG3, che difende il display LCD da macchie e impronte senza compromettere la sensibilità al tocco.

Pensata per i professionisti, con la massima attenzione per la sostenibilità

In tutte le fasi del ciclo di vita di questo prodotto, dalla progettazione alla supply chain, fino alla produzione e al confezionamento, Sony si impegna a ridurre l’impatto ambientale dei processi, con l’obiettivo di essere da esempio in termini di efficienza nell’uso di energie e risorse. Per alcune parti del corpo macchina, ad esempio, è stata usata plastica riciclata, incluso il materiale SORPLA, e le strutture produttive coinvolte sono alimentate da energie rinnovabili.

Sony sta lavorando per impiegare solo materiali di confezionamento privi di plastica, in grado di fornire un’adeguata protezione a urti e impatti. Per questo, tra le molte attenzioni che contribuiscono a minimizzare l’impatto ambientale, per i prodotti vengono ora usate custodie in tessuto non tessuto di origine vegetale.

Disponibilità

La nuova Alpha 7R V sarà distribuita da novembre presso i rivenditori autorizzati di Sony.

