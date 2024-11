Sony Alpha 1 II

Sony reinventa la sua fotocamera di punta: arriva Alpha 1 II, una full-frame impareggiabile

Alta risoluzione, alta velocità e riconoscimento AI: una combinazione di prestazioni eccellenti al servizio dei professionisti

Sony presenta Alpha 1 II, la nuova versione della sua fotocamera mirrorless full-frame di punta, con obiettivo intercambiabile e unità di elaborazione basata su AI di ultima generazione. La fotocamera integra un sensore da 50,1 megapixel effettivi e consente di ottenere prestazioni di scatto continuo senza latenza fino a 30 frame per secondo con tracciamento AF/AE. È dotata di otturatore anti-distorsione e offre una maggiore chiarezza delle immagini anche a sensibilità medio-alte. Tra le novità spicca la modalità “Auto” che, sfruttando l’intelligenza artificiale, riconosce automaticamente una vasta gamma di soggetti. L’Alpha 1 II, inoltre, integra alcune delle innovazioni introdotte con la Alpha 9 III, tra cui la funzione Pre-Capture, che permette di catturare l’attimo fino a un secondo prima dello scatto, e un design ergonomico ottimizzato per un utilizzo ancora più confortevole. Il tutto in un corpo leggero e maneggevole, che pesa solo 743 grammi. ?

“Il lancio della prima Alpha 1, nel 2021, è stato qualcosa di rivoluzionario per il settore. Da allora, Sony ha sviluppato nuove tecnologie che ci hanno permesso di integrare nell'Alpha 1 II tutte le nostre innovazioni più recenti”, ha dichiarato Yann Salmon Legagneur, Head of IP&S Marketing di Sony Europe. “Grazie alla combinazione di caratteristiche come l’alta risoluzione, la velocità e il riconoscimento dei soggetti basato su AI, la nostra nuova fotocamera di punta offre una versatilità unica. È lo strumento perfetto per i professionisti, capace di eccellere in ogni ambito: dal fotogiornalismo alla fotografia commerciale, dai ritratti ai matrimoni, fino agli eventi sportivi e a emozionanti scatti naturalistici”.

In un’epoca dominata dal crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale, l’autenticità delle immagini è un aspetto cruciale. Le foto scattate con Alpha 1 II saranno compatibili con il sistema Sony Camera Authenticity Solution, che aggiunge informazioni di autenticità[v] in tempo reale per arginare il fenomeno delle manipolazioni e falsificazioni generate dall’AI.

Alta risoluzione, velocità e Intelligenza Artificiale

La fotocamera Alpha 1 II combina il sensore full-frame Exmor RS stacked CMOS da 50,1 MP con il processore di ultima generazione BIONZ XR, assicurando immagini ad alta risoluzione con un’ampia gamma dinamica. La fotocamera offre immagini ad alta risoluzione anche in modalità APS-C crop, con una resa di circa 21 megapixel effettivi.

Supporta lo scatto continuo senza latenza con tracking AF/AE fino a 30 frame per secondo, con calcoli AF/AE fino a 120 volte al secondo per cogliere anche gli attimi più imperdibili. In più, grazie alla funzione Pre-Capture, è possibile catturare immagini fino a un secondo prima di premere il pulsante di scatto, mentre il Continuous Shooting Speed Boost consente di aumentare temporaneamente la velocità di scatto a raffica.

Inoltre, la fotocamera integra la tecnologia di riconoscimento Real-time Recognition AF, potenziata dall’unità di elaborazione basata sull’intelligenza artificiale, che mantiene la messa a fuoco sui soggetti, includendo un sistema di identificazione della postura umana che riconosce immediatamente testa e torso, oltre a tracciare con precisione animali, uccelli, insetti e veicoli. Con Alpha 1 II, la tecnologia Real-time Recognition AF arriva in versione avanzata, arricchita dalla nuova funzione "Auto", che permette di identificare il soggetto inquadrato automaticamente, eliminando la necessità di impostare una modalità dedicata.

Stabilità garantita, distorsione e rumore ridotti

La fotocamera Alpha 1 II risponde alle necessità dei professionisti che richiedono velocità elevate, grazie a un otturatore anti-distorsione progettato per minimizzare le deformazioni durante lo scatto. La riduzione del rumore a sensibilità medio-alte, particolarmente apprezzate dai fotografi professionisti, è stata ulteriormente migliorata grazie a un’attenta ottimizzazione. Questo permette di catturare immagini con meno rumore e sfondi nitidi, anche in ambienti complessi come quello degli sport indoor, dove è necessaria una velocità dell’otturatore elevata.

Inoltre, Alpha 1 II offre un avanzato sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine in modalità foto, con una compensazione fino a 8,5 stop al centro e 7,0 stop alla periferia. Per le riprese video, invece, introduce la nuova modalità Dynamic Active, che garantisce riprese ancora più stabili.

Design funzionale e workflow rapido

La fotocamera è dotata di un monitor LCD da 3,2 pollici con un sistema a 4 assi multi-angolo che consente di regolarne liberamente l'inclinazione in qualsiasi direzione. Il design del corpo macchina, ripensato rispetto all’Alpha 1 di prima generazione, offre una presa più confortevole, un pulsante di scatto posizionato in un punto ottimale e pulsanti personalizzabili migliorati per adattarsi alle esigenze dei professionisti.

Alpha 1 II include una nuova copertura per oculare con imbottitura (modello FDA-EP21), pensata per offrire un maggiore supporto visivo. Di serie, la fotocamera è dotata di una copertura per oculare standard, sostituibile con l’opzione imbottita in base alle preferenze dell’utente.

Per garantire un supporto energetico ottimale, Alpha 1 II è dotata di caricabatterie Dual-Battery BC-ZD1, che permette di ricaricare rapidamente e in modo stabile due batterie Z (modello NP-FZ100) contemporaneamente, ottenendo una ricarica completa in 155 minuti. Inoltre, l'impugnatura verticale VG-C5 compatibile migliora l’ergonomia della fotocamera e potenzia le prestazioni della batteria, garantendo un supporto perfetto per sessioni di scatto più lunghe.

Per i professionisti che cercano una soluzione rapida e in tempo reale per il trasferimento delle immagini, Alpha 1 II supporta la connettività 2.5GBASE-T tramite LAN cablata. Inoltre, se abbinata al trasmettitore dati portatile 5G PDT-FP1 (venduto separatamente), consente di trasferire i dati acquisiti tramite una connessione 5G stabile e ad alta velocità. Con una connettività così avanzata, ogni fase del flusso di lavoro viene ottimizzata, dal trasferimento dei file alla produzione e distribuzione dei contenuti, garantendo ai professionisti un’efficienza operativa senza precedenti.

Inoltre, i file acquisiti possono essere trasferiti automaticamente su Adobe Lightroom o Google Drive utilizzando il servizio cloud Creators' Cloud di Sony, che offre una soluzione pratica e immediata per il lavoro di editing post-produzione.

Packaging Eco-Compatibile

Per promuovere un approccio sostenibile, questo è il primo modello della serie Alpha (esclusa la serie ZV) a presentare un imballaggio completamente privo di plastica, realizzato con l’innovativo Original Blended Material di Sony, una miscela unica di bambù, canna da zucchero e carta riciclata.

Disponibilità

Alpha 1 II sarà disponibile a partire da dicembre 2024 presso i rivenditori autorizzati di Sony.