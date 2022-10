GRAVIATORS sarà rilasciato a inizio 2023

Dall cuore della foresta nera lo studio tedesco annuncia l'uscita di GRAVIATORS su Steam all'inizio del 2023!







Gli sviluppatori tedeschi di Couch in the Woods Interactive riporteranno presto sul divano il fascino nostalgico dei giochi classici, con il loro nuovo gioco di sport a squadre nello spazio: GRAVIATORS! Il gioco, che è stato letteralmente sviluppato sul divano nei profondi boschi tedeschi, uscirà all'inizio del 2023!







GRAVIATORS è un gioco di eSport leggero e di fantascienza retrò, in cui le squadre competono in arene dall’alto verso il basso. Se ti piace Rocket League, ma cerchi qualcosa di più casual e vuoi giocare con i tuoi amici novellini sul divano divertendoti moltissimo, GRAVIATORS è la scelta giusta per te! È facile da imparare e facile da padroneggiare mentre offre meccaniche entusiasmanti per un gameplay creativo.







"Abbiamo fuso l'eSport con la casualità e creato qualcosa che ci mancava nella nostra vita da studenti... un party game da divano per tutti e con un gancio speciale, che le persone hanno iniziato ad amare, giocando in modo competitivo anche senza essere abituate." - Marcus e Robert, sviluppatori di GRAVIATORS.







Gameplay



Usa la speciale gravità delle tue capsule spaziali e le abilità dello scudo per controllare la palla, lanciarla nel buco nero dell'avversario e segnare punti. Porta i tuoi amici sul divano per competere l'uno contro l'altro o contro altre squadre online. Gioca da solo contro l'IA o contro persone casuali online: la scelta e il divertimento sono illimitati!



GRAVIATORS ha 3 diverse modalità di gioco:







Vs Arena: distruggi gli scudi attorno al buco nero dei tuoi avversari per ottenere punti temporanei. Spara all'interno del buco nero per segnare goal e aggiungere i tuoi punti al tabellone segnapunti!







Arena Planetaria: gli obiettivi si trovano su ciascun lato dello schermo e il campo di gioco è diviso da un buco nero. Usalo per dare alla palla un po' di potenza in più! Distruggi gli scudi e segna gol per aggiungere punti al tabellone segnapunti!







Pioggia di meteoriti: proteggi il tuo pianeta e sopravvivi a ondate di asteroidi in arrivo! Distruggili rapidamente per aumentare il moltiplicatore. Con ulteriori ondate, nuovi tipi di asteroidi e nuovi oggetti vengono aggiunti al gioco.







Restate sintonizzati per ulteriori informazioni e unitevi per cavalcare l'onda di gravità.







Lista dei desideri di GRAVIATORS su Steam: https://store. steampowered.com/app/1958540/ GRAVIATORS/







Unisciti alla community di Couch in the Woods per gli ultimi aggiornamenti su GRAVIATORS: https:// couchinthewoods.de/#community







