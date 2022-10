FESTEGGIARE HALLOWEEN IN VR CON META QUEST 2

La Spooky Season è alle porte e per aumentare la paura non c’è niente di meglio che immergersi nella VR. All’inizio di ottobre, Meta Quest ha aggiornato la sua lista di giochi dell’orrore, Haunted Headsets, e adesso torna a segnalare alcune nuove, immersive esperienze, tutte presenti sulla piattaforma e perfette per la notte di Halloween.

Scream Park

BlackBoxTV torna ad Halloween 2022 con quattro nuovi episodi della mini-serie VR Scream Park, con Grace Van Dien di Stranger Things: il titolo perfetto per tutti gli appassionati di horror.

Disponibile qui la playlist completa, ma è possibile anche immergersi in un singolo episodio per volta:

Eli Roth’s Haunted House: Trick-VR-Treat





Scritto e diretto da Eli Roth e presentato da Crypt TV insieme a Meta, Eli Roth’s Haunted House: Trick-VR-Treat è un’esperienza VR a 180 gradi della durata di 30 minuti, con Vanessa Hudgens e Will Sasso. Il cortometraggio è disponibile on-demand su Meta Quest TV, ma anche chi non dovesse possedere un visore può vederlo, su Facebook e Instagram, e persino in compagnia dei propri amici, tramite la funzione Watch Together.





NOPE World





Dalla mente di Jordan Peele, Monkeypaw presenta NOPE, un’esperienza VR in cui esplorare Haywood Ranch, scoprire gli easter egg nascosti del film e prendere parte a una serie di minigiochi interattivi. Per saperne di più, è disponibile un blog post dedicato.

Ma le attivazioni VR per Halloween pensate da Meta non sono finite:

Tokyo Case: per chi ha un debole per l’horror giapponese, il titolo perfetto è Tokyo Case, cortometraggio a 360 gradi che sta conquistando Meta Quest TV.

Alien Apocalypse: il filmato VR a 360 gradi creato da Brandon Piskorik si ispira a La guerra dei mondi di H.G. Wells per un’esperienza davvero terrificante.

Il corvo: con questo filmato sarà possibile incontrare Edgar Allan Poe all’interno della sua villa, assistere alla sua sofferenza e alla spirale di dolore e solitudine che lo porterà poi al suicidio. Il video è un’interpretazione moderna del poema, realizzata nel contesto dell’isolamento durante la pandemia del 2020.

The Monster Challenge: l’obiettivo in questa esperienza è andare alla ricerca di Springtrap, Pennywise, Michael Myers e Slenderman, prima che siano loro a trovare i giocatori.

Bendy: al centro di questa esperienza VR perfetta per Halloween ci sono un teatro abbandonato e un film posseduto da uno spirito maligno.

Pennywise the Dancing Clown: il clown preferito di tutti adesso è anche in VR, con un filmato girato sul posto al Derry Festival and Funhouse di Derry, nel Maine.

Horizon Worlds ospiterà anche un drive-in abbandonato a tema Halloween, dotato di schermi multipli, dove gli spettatori potranno vedere una collezione di film horror curata da Crypt TV, tra fantasmi in agguato, terreni insidiosi e una giostra stregata. Oltre al cinema, sempre all’interno di Horizon Worlds è stata allestita la Creepy Cabin, un’esperienza immersiva a 180 gradi: si potrà vagare per i corridoi a lume di candela, ma facendo sempre attenzione alle bambole inquietanti e, soprattutto, senza mai guardarsi allo specchio!

Infine, proprio oggi, 26 ottobre, debutta Oh Hell No... with Marlon Wayans, una nuova serie originale di sei episodi in cui l’ospite sfiderà alcuni dei suoi amici ad affrontare le loro più grandi paure in VR. Tra gli ospiti speciali della serie figurano Anthony Anderson, Kelly Rowland, Bryce Hall, Nikki Bella e Brie Bella, Loren Gray e Loni Love. Gli episodi usciranno settimanalmente, il mercoledì alle 9:00 PT, sugli account Facebook e Instagram di Marlon Wayans, ma saranno disponibili anche esclusive esperienze VR della serie su Meta Quest TV.





Insomma, che si tratti di fare “dolcetto o scherzetto” o di guardare film dell’orrore, Meta Quest 2 è ancora una volta un prezioso alleato per vivere esperienze speciali nella realtà virtuale.





