Call of Duty MWII al Lucca Comics & Games con lo sviluppatore Antoniazzi

Il28 ottobre prenderà il via l’edizione 2022 di Lucca Comics & Games, una delle più importanti fiere mondiali del settore. Lo stesso giorno è previsto il lancio del nuovo capitoloCall of Duty: Modern Warfare II, in arrivo su console PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC, solo in formato digitale, su Battle.net e Steam. Per celebrare l’uscita del gioco, sarà ospite del FestivalBernardo Antoniazzi, sviluppatore di Infinity Ward, studio responsabile proprio di questo capitolo della saga di Call of Duty.

Lo sviluppatore italianonon è nuovo alla kermesse lucchese, avendo già partecipato all’edizione 2019, per il lancio di Modern Warfare. Quest’annosarà protagonista del panel, “Call of Duty: Modern Warfare II – Il futuro dei videogiochi prende vita” che si terrà proprio il giorno del lancio di Modern Warfare II,il 28 ottobre, presso la Esport Cathedral – Auditorium San Romano alle ore 18.00.

Antoniazzi parlerà non solo di quello che i giocatori potranno aspettarsi dal nuovo capitolo della saga e dei principali miglioramenti grafici, ma soprattutto dei temi legati agli aspetti tecnici relativi alla creazione dei personaggi: come la fotogrammetria sta contribuendo a plasmare il titolo e come Bernardo crea i personaggi animati amati da milioni di giocatori in tutto il mondo. Il lavoro dello sviluppatore italiano, che ha creato anche il personaggio di Morte, interpretato da Fabio Rovazzi in Modern Warfare e Warzone, è cruciale nel definire il livello estetico di Modern Warfare II.

Antoniazzi, classe 1980, nativo di Vittorio Veneto,si trasferisce in California dopo aver completato gli studi e comincia a muovere i primi passi nel mondo dell'intrattenimento e dei videogiochi.Nel 2007 entra a far parte del team di Activision a Santa Monica, nella direzione tecnica e artistica. Da oltre otto anni si dedica alla progettazione di sistemi di cattura ecrea personaggi presso Infinity Ward, lo studio responsabile per l'ultima edizione di Call of Duty: Modern Warfare II.

Ma gli appuntamenti lucchesi per Call of Duty: Modern Warfare II non finiscono qui! A Lucca sarà presente anche Moonryde, player dei Fnatic e uno dei più importanti streamer del panorama italiano e non solo, amato da tutta la community di Call of Duty per il suo gameplay e il suo stile unico e prorompente. Moonryde sarà ospite alla Casa dei Player powered by PlayStation Plus in Piazza dell’Anfiteatro alle ore 17.00, per una livestream dal canale Twitch PlayStation Italia, dove giocherà aModern Warfare® II e si intratterrà per un po’ di just chatting.

Appuntamento da non perdere a Lucca Comics & Games 2022. Il mondo di Call of Duty è pronto a stupire ancora una volta.

è disponibile per il pre-ordine e il download anticipato. L'uscita del gioco è prevista per PlayStation5, PlayStation4, Xbox X|S Series, Xbox One e PC tramite Battle.net e nei negozi a partire dal 28 ottobre.

