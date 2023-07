Call of Duty MWII & Warzone: la Stagione 5 è in arrivo

Quando calano le tenebre, le ombre si alzano. La Compagnia Ombra e la Task Force 141 si affrontano nellaStagione 05 di Call of Duty #Warzone e #MWII. Da che parte deciderete di stare?

Da un nuovo colpo di scena nella storia di Call of Duty: Modern Warfare, a una nuova serie di contenuti gratuiti sia in Modern Warfare II che in Call of Duty: Warzone, fino alla celebrazione del 50° anniversario dell'hip hop, è in arrivo la Stagione 05.

Potete trovare le novità della Stagione 5 nel blog post dedicato , mentre qui è disponibile il trailer di lancio della nuova season. qui è disponibile il trailer di lancio della nuova season

