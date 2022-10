MARCELL JACOBS: QUALI SONO I SUOI OBIETTIVI E QUANDO TORNERÀ IN GARA?

Dopo il matrimonio e il viaggio di nozze, Marcell Jacobs è tornato in pista per gli allenamenti in vista della prossima stagione, con sempre nuovi stimoli ed obiettivi.

Il 2022 ha regalato a Jacobs la vittoria all’Europeo di Monaco nei 100 metri in un anno piuttosto complesso che l’uomo più veloce del mondo ha risolto a suo favore nonostante tanti infortuni e momenti no. Il velocista lombardo, non corre dalla scorso agosto e da quella gara.

Gli obiettivi però sono chiari, come ha spiegato in un’intervista a Corriere dello Sport.”Nemmeno in luna di miele ho messo su peso: sono pronto a ripartire verso un’altra stagione ricca di appuntamenti. Verso l’unico titolo che ancora mi manca, quello iridato dei 100. Da oggi si fa sul serio, tra quattro mesi ci sono... CONTINUA A LEGGERE

Altre News per: marcelljacobsqualisonosuoiobiettiviquando