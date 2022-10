Need for Speed Unbound - Personalizzazione in primo piano

EA e Criterion hanno pubblicato una serie di nuovi video di Need for Speed Unbound che mostrano tutti i modi in cui i giocatori possono aggiungere il proprio estro e stile per migliorare l'estetica del proprio veicolo mentre sfrecciano per le strade di Lakeshore City. In Need for Speed Unbound, i giocatori avranno a disposizione più di 10.000 opzioni di personalizzazione per la propria auto, tra cui nuove decorazioni, inserti, cerchioni e altro ancora. Esplora nuove forme di auto-espressione con effetti di guida distintivi, campioni audio personalizzati e tag caratteristici, che esplodono dall'auto attraverso grafica e suoni stilizzati mentre i giocatori effettuano salti, burnout e derapate per le strade.

Potete vedere i molti modi in cui i giocatori possono personalizzare le loro auto in Need for Speed Unbound nei nuovi video che trovi nel carosello a questo link: https://www.instagram.com/p/ CkJBSRGugtX/?igshid= YmMyMTA2M2Y%3D

Personalizzazioni leggendarie : L'espressione più estrema della personalizzazione mai vista in Need for Speed. Le Personalizzazioni leggendarie sono uniche nel loro genere e mostrano bodykit che cambiano la silhouette e trasformano drasticamente l'aspetto di un'auto in una personalizzazione unica, per un'auto che non passa inosservata.

Cerchi nuovi : Mettete a punto ogni centimetro della vostra auto con nuovi design e nuove varianti ai turbofan che conferiscono alle vostre ruote più personalità che mai.

Decalcomanie personalizzate : Addobba la tua auto con nuove decalcomanie con contenuti dei principali innovatori della moda, il meglio della cultura automobilistica, nuovi font, la più fresca street art e molto altro ancora!

Inserti collaudati : Rimuovete i paraurti per creare un look più aggressivo e spigoloso che attirerà sicuramente l'attenzione dei vostri concorrenti mentre corrono dietro di voi.





Need for Speed Unbound è costruito per la nuova generazione di tecnologia e sarà caratterizzato dalla risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie quando verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 2 dicembre 2022.

