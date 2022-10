GRID LEGENDS - UNA NUOVA MODALITÀ DI GIOCO E CIRCUITO FUJI SPEEDWAY

GRID LEGENDS SI ESPANDE CON UNA NUOVA MODALITÀ DI GIOCO ENDURANCE E IL LEGGENDARIO CIRCUITO FUJI SPEEDWAY





Aumenta l'eccitazione con nuove auto, aggiornamenti del percorso, eventi storia e carriera e preparati a un'esperienza di Halloween da brivido.

Codemasters ed Electronic Arts rilasciano oggi Enduring Spirit, una nuova modalità di gioco di corsa di resistenza multi-classe per GRID Legends. Questo contenuto multiplayer, multipiattaforma e basato sulla storia introduce una nuova dinamica di gioco in cui i piloti si sfidano in gare di lunga distanza mettendo alla prova le loro abilità e la loro resistenza. Con l'iconico circuito Fuji Speedway, i giocatori possono lottare per la gloria gareggiando con quattro nuove auto e attraversando questo luogo leggendario e i suoi quattro nuovi percorsi.

La nuova modalità di gioco invita i giocatori a gareggiare nei panni del personaggio della modalità storia "Driven to Glory" e del pilota prodigio Lara Carvalho insieme al temerario Yume Tanaka nel torneo inaugurale Seneca "GRID of Legends". La narrazione si svilupperà nell'arco di otto esperienze ed eventi narrativi a tema. Resistere al caldo, trovare l'equilibrio e l'armonia è la chiave per la vittoria dei giocatori.

Questa modalità accresce l'eccitazione e permette ai giocatori di gareggiare più a lungo e fino a cinque classi contemporaneamente. I quattro nuovi veicoli che si aggiungono all'eclettico roster includono “mostri” ad alta potenza come la Bentley Speed 8, la Bentley Continental GT3 e la BMW V12 LMR, e l'agile e scattante Autozam AZ-1 Mazdaspeed Kei. Questo pacchetto contiene anche tre nuovi eventi sponsorizzati e una serie di icone, livree e banner da utilizzare nel gioco.

"Le gare di endurance sono uno dei format motoristici più impegnativi e imprevedibili e richiedono che il pilota sia in sintonia con l'auto", ha dichiarato Paul Lovell, Senior Games Designer di Codemasters. "Siamo entusiasti di dare vita a questo aspetto nel nostro nuovo DLC, insieme al leggendario circuito Fuji Speedway. Con rettilinei ad alta velocità e curve strette e tecniche, siamo certi che i giocatori si divertiranno a gareggiare con gli amici e a conquistare la vittoria ai piedi del Monte Fuji."

Il nuovo pacchetto Enduring Spirit di GRID Legends è disponibile per l'acquisto da oggi su Xbox Series X|S e PlayStation5, oltre che su PlayStation 4, Xbox One e PC. I possessori della Deluxe Edition avranno accesso immediato a questo pacchetto di contenuti. L'interazione multigiocatore online di Enduring Spirits consente ai giocatori di sfidare i propri amici, che possono giocare gratuitamente ai contenuti del pacchetto, e di mostrare loro di che pasta sono fatti in pista.

In vista della stagione più spettrale dell'anno, GRID Legends ospiterà anche uno speciale evento di Halloween gratuito per tutti i giocatori a partire da oggi 25 ottobre fino al 6 novembre. Ambientato in una Londra circondata da una nebbia verde e immersa in un'atmosfera inquietante, i giocatori che effettueranno la gara composta di cinque giri utilizzando la classe di veicoli Cobra Cup saranno ricompensati con cinque modelli di veicoli ispirati ad Halloween.

